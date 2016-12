75% dintre persoanele cu hepatită C nu știu de boală

75% dintre persoanele infectate cu virusul hepatitei C din întreaga lume nu știu că se află în această situație, astfel că sunt tratați doar 3 - 5% dintre cei afectați. Boala provoacă anual aproximativ jumătate de milion de decese, relevă un studiu prezentat în cadrul Congresului Internațional al Ficatului, care s-a desfășurat la Viena. Cercetarea, realizată la Deusto Business School din Spania, poartă numele de ”Hepatita C: Marea fotografie” și arată că, în fiecare an, apar aproximativ 4 milioane de noi cazuri de îmbolnăvire, estimând că numărul total de persoane infectate cu virusul hepatitei C pe glob este cuprins între 130 și 170 de milioane. Specialiștii au atras atenția asupra proporției extrem de mici a celor tratați contra bolii și au insistat în legătură cu necesitatea controlului, depistării precoce și prevenției.