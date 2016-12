7.500 de brăţări de vacanţă distribuite pe litoral

Radio Vacanţa şi World Vision România au lansat, în urmă cu o lună, a patra ediţie a campaniei „Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanţa - Brăţara de Vacanţă“. De la debutul proiectului, voluntarii World Vision şi echipa Radio Vacanţa au oferit brăţări de vacanţă copiilor de pe plajele din staţiunea Mamaia. Până în prezent, au fost distribuite 7.500 de brăţări copiilor sub şapte ani. În perioada 2-4 august, voluntarii World Vision vor merge pe plaja din staţiunea Neptun, urmând ca apoi activităţile să continue în sudul litoralului, în staţiunile Venus, Jupiter şi Saturn. Campania „Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanţa - Brăţara de Vacanţă” se va încheia pe 1 septembrie, pe plaja Modern din Constanţa. Pentru al patrulea an consecutiv, Campania îşi propune să reducă numărul de copii care se rătăcesc anual pe plajă, prin oferirea cu titlu gratuit a unei „brăţări de vacanţă” şi organizarea a diferite evenimente pe plajele de pe litoralul românesc. Anul acesta, vor fi distribuite gratuit peste 15.000 de brăţări din Supertek 1, material asemănător hârtiei cerate, rezistent la apă, pe care se vor trece câteva elemente de identificare (numele copilului, un număr de telefon al părinţilor). În plus, pe brăţări, turiştii vor găsi şi numerele de telefon de la Radio Vacanţa şi World Vision.