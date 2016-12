76 de ani de la naşterea lui Elvis Presley

Peste şapte sute de fani ai lui Elvis Presley, printre care şi minerul chilian Edison Pena, care a petrecut alături de colegii săi 69 de zile sub pământ, după prăbuşirea minei San Jose, s-au adunat la Graceland pentru a-i cânta „La Mulţi Ani” starului rock, care ar fi împlinit 76 de ani de la naştere. Edison Pena, invitat de onoare la petrecerea dată în amintirea idolului său, a tăiat tortul înalt de 1,2 metri, care avea forma unui morman de televizoare puse unul peste altul. Tortul a fost decorat cu textul „Love Me Tender”, titlul unuia dintre cântecele celebre interpretate de Elvis Presley. Edison Peña, care are aceleaşi iniţiale cu Elvis Presley, a interpretat apoi un cover după o altă piesă celebră a starului, „The Wonder Of You”. Elvis Presley s-a născut la 8 ianuarie 1935, în Tupelo, statul Mississippi. Deşi foarte importantă pentru fanii din întreaga lume, ziua de naştere a lui Elvis nu atrage puzderia de oameni care ajung în pelerinaj la Graceland pentru a comemora moartea acestuia, pe data de 16 august 1977.

Edison Pena a menţionat că muzica lui Elvis Presley l-a ajutat să treacă cu bine peste cele 69 de zile în care el şi ceilalţi 32 de colegi ai săi au rămas blocaţi sub pământ. În timp ce era captiv în mina San Jose care s-a prăbuşit anul trecut, Edison Peña a primit un player mp3 cu piesele idolului său, oferit de Elvis Presley Enterprises, societatea ce administrează averea starului american, decedat în 1977. Aceste cântece l-au ajutat să îşi păstreze moralul în mica grotă, rece şi întunecată, în care a supravieţuit timp de 69 de zile. Cei 33 de mineri, captivi sub pământ, după prăbuşirea minei San Jose pe 5 august 2010, au fost în cele din urmă scoşi la suprafaţă cu ajutorul unei capsule speciale, pe 13 octombrie 2010, în urma unei misiuni de salvare spectaculoasă, transmisă în direct de multe posturi de televiziune.

Sosit în Memphis încă de joi, minerul chilian s-a întâlnit cu membrii echipei de baschet din localitate, Memphis Grizzlies şi a gustat din preparatul tradiţional din regiune,- friptura la grătar din Tennessee. Ieri, Edison Pena a mers în oraşul în care s-a născut celebrul cântăreţ, la volanul unui Cadillac de culoare roz fabricat în anul 1965, iar astăzi va ajunge la Las Vegas, unde va asista la spectacolul „Viva Elvis”, pus în scenă de compania Cirque du Soleil. Toţi cei 33 de mineri chilieni vor vizita Disney World din oraşul Orlando din statul american Florida, pe data de 26 ianuarie. Fiecare dintre ei va fi însoţit în această călătorie de patru membri ai familiei.