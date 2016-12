760 de absolvenţi, angajaţi pe loc la bursa locurilor de muncă

09:48:29 / 27 Septembrie 2014

Vreti sa pacaliti ?..pe cine!

Mintiti cu nerusinare ,nu au fost mai mult de 2-300 de angajari in posturi de cacao cu salarii de subzistenta.Nu prin minciuni cistigati voturi,fiecare om simte bunastarea sau saracia pe propria piele si in fct de asta voteaza nu trage cu ochiul la minciuni.Locurile de munca bune chiar si la absolventi se negociaza in alta parte nu la o adunatura de slujbasi bine platiti ai statului de la fortele de munca (special am folosit denumirea predecembrista) in cirdasie cu asa zisi agenti economici dornici de munca pe gratis.