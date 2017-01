77 de constănțeni internați cu afecțiuni respiratorii, în doar 7 zile

Afecțiunile de sezon sunt și în continuare frecvent întâlnite. Dacă unele se pot trata în ambulator fără niciun fel de problemă, altele necesită îngrijiri sub strictă supraveghere medicală. În perioada 14 - 20 martie, potrivit specialiștilor Spitalului Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Constanța, au fost diagnosticate 135 de cazuri de afecțiuni respiratorii, din care au fost spitalizate 77 de cazuri. Reamintim că Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat, pentru săptămâna 14 - 20 martie, 8 decese noi la cazuri de Infecție Respiratorie Acută Severă (SARI) confirmate cu virus gripal, toate cu virus gripal sezonier A(H1). Numărul de decese noi raportate a fost cu 2 mai mare față de săptămâna precedentă, iar numărul total de decese la cazuri confirmate cu virus gripal este de 81, din care 77 cu A(H1) sezonier și 4 cu AH3. Distribuția deceselor pe grupe de vârstă este următoarea: 4 la 0-1 an, 1 la 2-4 ani, 32 la 15-49 ani, 31 la 50-64 ani și 13 la ≥65 ani. Distribuția deceselor pe sexe este: 51 masculin și 30 feminin. Precizăm că 69 de persoane decedate (85%) au avut condiții medicale pre-existente. La Constanța, în săptămâna menționată au fost semnalate alte 3 decese cauzate de virusul gripal și 303 cazuri de îmbolnăvire de gripă. În București au fost semnalate 19 decese, în Argeș - 11, în Prahova - 8, în Cluj - 6, Olt - 5, Iași - 3 etc.

