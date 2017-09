8 august, Ziua Internaţională a Pisicii. Celebrităţi Miau din social-media

Sunt cele mai populare animale de companie şi, pentru inteligenţa, utilitatea sau afecţiunea pe care ne-o arată, în aceasă zi onorăm toate cele 500 de milioane de pisici din lume. Micile feline nu au uitat că altadată erau venerate ca idoli şi acum ne stăpânesc nu doar viaţa şi casa, dar fac legea şi pe internet sau în showbiz. Iată ce mai fac celebrităţile din lumea micilor feline. Ziua Internaţională a Pisicii este celebrată, din anul 2002, la inţiativa International Fund for Animal Welfare (IFAW) şi a altor organizaţii care se ocupă de drepturile animalelor. În această zi, multe adăposturi pentru animale ţin cursuri despre felul cum trebuie îngrijite micile feline şi încurajează oamenii să adopte o pisicuţă, căci interacţiunea cu aceste minunate animale de companie reduce stresul, alungă singurătatea şi îmbunătăţeşte starea generală de sănătate. Cercetările arată că micile animale nu sunt doar buni companioni, ci şi ajută la tratarea şi vindecarea diferitelor boli, chiar şi acolo unde medicina dă greş. Prezenţa unei pisici în cadrul terapiilor îl ajută pe pacient să fie mai puţin anxios, îi transmite o stare de calm şi linişte interioară. Totodată, este bine cunoscut că ele simt când un om este bolnav şi sunt factori ai determinării energiei negative.

Studiile au demonstrat şi faptul că pisicile sunt capabile să înţeleagă sentimentele copiilor şi se pot adapta perfect acestora. În cazul problemelor emotionale, cei mici găsesc în animalul lor de companie un prieten bun, pe care îl iubesc şi de al cărui suport au nevoie.

CELEBRITĂŢILE MIAU ÎN SOCIAL-MEDIA

După ce Tom, Felix, Sylvester, Motanul Încălţat, Puss 'N Boots sau siamezele Si şi Am au făcut carieră în film, iar alte nenumărate feline, în frunte cu Morris, au fost mascote publicitare, pisicile au şi propria lor social-media.

Lil Bub este o celebritate americană cu 3 milioane de Like-uri pe Facebook care şi-a făcut debutul pe marele ecran în 5 august 2016. Lil Bib a fost găsită într-un şopron din Bloomington, statul Indiana, şi deşi are 5 ani este foarte mititică. S-a născut cu multe deficienţe şi chiar dacă nu are dinţi şi stă cu limbuţa mereu afară, este foarte drăgălaşă Fericită şi sănătoasă, se simte foarte bine în calitate de gazdă a unui talk-show şi de curând a devenit star de film. Lil Bub, lucrând alături de Kevin Spacey şi Jennifer Garne, a debutat în filmul Nine Lives, lansat în cimenatografele din SUA în 5 august 2016.

Maru, stăpânul cutiilor. Este un motan Scottish Fold de 8 ani din Japonia şi filmuleţele sale postate pe youtoube au făcut mai mult de 300 de milioane de vizualizări. E menţionat frecvent în media şi considerat de unii cea mai celebră pisică de pe internet.

Grumpy, morocănoasa, nu are de ce să fie de fapt supărată, are aproape 9 milioane de Like-uri pe Facebook şi este imaginea companiei americane de mâncare pentru animale Nestle Purina PetCare pentru Friskies.

Grumpy se numeşte de fapt Tardar Sauce şi a devenit populară datorită expresiei faciale provocată de o formă bizară de nanism. A apărut în nenumărate emisiuni ale televiziunilor americane, a vizitat şi redacţia Times, pentru o şedinţă foto, şi Forbes, pentru un interviu, şi a apărut pe coperta Wall Street Journal şi a New York Magazine. În iulie 2016, Grumpy şi-a făcut făcut debutul şi în Marea Britanie vizitând Londra. O mulţime de fani au stat şi cinci ore la coadă în faţa companiei de divertisment HMV de pe strada Oxford pentru a-şi putea vedea felina favorită.

Venus, pisica cu două feţe, este şi ea una din celebrităţile lumii felinelor care a fost protagonista unor show-uri de televiziune. Cu cei mult de 1 milion de fani pe Facebook şi 673 de mii de followers pe Instagram, Venus este o senzaţie a internetului. Faţa sa jumătate neagră-jumătate portocalie şi cu un ochi verde şi altul albastru, i-a intrigat şi pe cercetărorii care studiază genetica pisicilor domestice. Chiar dacă unii spun că ar fi o felină himeră, o pisică cu două tipuri de ADN, Venus continuă să fie încă un mic mister.

Sam, pisica cu sprâncene, a făcut senzaţie pe internet cu expresia sa mereu mirată şi are ceva mai mult de 500 de mii de Like-uri pe Facebook. Trăieşte la New York şi a fost salvată de stăpânele ei de pe stradă.

Garfi este cea mai furioasă pisică din lume, sau cel puţin aşa arată. Este o persană portocalie care tăieşte în Turcia, iar stăpânul ei i-a dedicat un album Flickr, vizualizat de zeci de mii de ori.

Shironeko (în japoneză pisica albă) este cea mai fericită şi mai somnoroasă dintre pisici. Se ştie că pisicilor le place somnul, dar Shironeko este maestrul zen al pisicilor, e atât de împăcat cu lumea, încât este capabil să doarmă 24/7

Snoopy e cel mai drăgălaş, această pisică exotică cu părul scurt este una din celebrităţile Chinei şi a dat lovitura şi pe internet. Are sute de mii de urmăritori pe Weibo (versiunea chineză a Twitter) şi pe Instagram.

Kitler a făcut senzaţie pentru că arată întocmai ca şi Hitler şi a inspirat site-ul satiric Cats That Look Like Hitler care prezintă mai mult de 8000 de fotografii ale pisicilor care îi seamănă. Cele mai multe dintre pisici au o mică pată neagră sub nas, întocmai ca şi celebra mustaţă a lui Adolf Hitler.

Colonelul Meow este un mascul himalayan-persan devenit celebru pe internet pentru blana sa enormă şi înfoiată pentru care deţine recordul Guiness pentru pisica cu cea mai lungă blană. Are mii de fani pe internet care spun despre el că este un "adorabil neînfricat dictator", "un prodigios băutor de Scotch" şi "cea mai furioasă pisică din lume".