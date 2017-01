8 din 10 firme îşi provizionează facturile neîncasate

În anul 2009, peste 80% dintre companiile care au înregistrat profit au constituit în bilanţul contabil provizioane semnificative pentru facturile neîncasate, care au crescut exploziv în ultimul an, arată analizele efectuate de R&M Audit. „Anul trecut, criza a adus modificări majore nu numai în ceea ce priveşte legislaţia şi fiscalitatea, ci şi referitor la modul de a acţiona al majorităţii managerilor şi acţionarilor, care au devenit extrem de atenţi şi implicaţi atât în controlul costurilor, cât şi în privinţa utilizării tuturor metodelor şi instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare şi a taxelor. De exemplu, pentru firmele care au înregistrat profit în 2009, provizioanele pentru clienţii neîncasaţi au devenit instrumentele vedetă”, a declarat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit. Pentru creanţele înregistrate după data de 1 ianuarie 2007, se pot constitui provizioane în limita unui procent de 100% din valoarea facturilor neîncasate, în condiţiile în care creanţa este deţinută la o persoană juridică asupra căreia s-a iniţiat procedura de deschidere a falimentului pe baza unei hotărâri judecătoreşti, valoarea creanţei a fost inclusă în veniturile impozabile etc. În cazul încasării creanţei, diminuarea sau anularea provizioanelor se realizează prin trecerea pe venituri - proporţional cu valoarea încasată. Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neîncasate constituite la finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfârşitul primului trimestru al acestui an, ca urmare a achitării creanţelor respective. Termenul mediu de plată a facturilor a crescut semnificativ anul trecut, iar în acest an continuă să aibă aceeaşi evoluţie. „În special, producătorii întâmpină greutăţi foarte mari, termenele ajungând extrem de des să depăşească chiar şi 120 de zile, dat fiind circuitul prelungit al mărfurilor până la cumpărătorul final şi al banilor - înapoi pe lanţ. Provizioanele pentru facturile neîncasate pot fi constituite doar după ce trec 270 de zile de la scadenţă, aşa încât, adesea, impozitul pe profitul aferent a fost deja plătit şi a afectat cash-flow-ul firmei debitoare. Reducerea termenului de neplată pentru care se pot constitui aceste provizioane şi creşterea procentului din creanţa pentru care se pot constitui provizioane ar fi măsuri extrem de utile companiilor în perioada actuală, având în vedere circuitul extrem de dificil al banilor. În plus, în cazul în care creanţele se încasează, sumele trec de la provizioane la venit, pot fi incluse în baza de impunere, iar impozitul s-ar putea plăti pe venituri realizate efectiv şi nu doar pe hârtie”, a aratat Mirela Şerban.