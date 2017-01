8 Mai - Ziua Internaţională a Talasemiei

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Talasemiei, reprezentanţii Asociaţiei Persoanelor cu Talasemie Majoră (APTM) organizează duminică, 8 mai 2011, o întâlnire ce are menirea de a informa populaţia asupra bolii rare a sângelui. Tema Zilei Internaţionale a Talasemiei din acest an este “Noi şi prietenii noştri”, ocazie cu care pacienţii talasemici au ocazia de a demonstra că pot avea o viaţă normală în ciuda problemelor pe care această boală le implică. Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Talasemie Majoră din România, Radu Gănescu, spune că tema n-a fost aleasă întâmplător, ci se vrea ca populaţia să înţeleagă că bolnavii cu talasemie sunt sociabili, comunicativi, prietenoşi. “Vrem să arătăm că suntem nişte oameni normali care ştiu să glumească, să râdă, să se distreze, să-şi trăiască viaţa, chiar dacă viaţa noastră e mai grea decât a celorlalţi”, spune Radu Gănescu. În acest an, Federaţia Internaţională a Talasemiei a propus ca slogan pentru această zi „Şanse egale la viaţă - să ne alăturăm luptei împotriva inegalităţilor sistemelor de sănătate şi cererii drepturilor egale pentru toţi pacienţii cu talasemie majoră din lume”.

• AFECŢIUNE RARĂ • Talasemia majoră este o afecţiune congenitală rară, în România existând aproximativ 300 de pacienţi, cu vârste cuprinse între 2 şi 40 de ani. Simptomele bolii apar în primele şase luni de viaţă, tratamentul constând în efectuarea de transfuzii de sânge, la intervale regulate, la 14-21 de zile. Dacă transfuziile de sânge se încep de la vârste mici şi se continuă pe tot parcursul vieţii, se consideră că prelungesc durata de viaţa.