8 miliarde de euro pentru agricultură

România a reuşit să cheltuiască în totalitate, până în 2013, cele 253 de milioane de euro alocate prin programul viticol, iar pentru perioada 2014 - 2018 sunt disponibile alte 238,5 milioane de euro, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin. „Pentru noi este o mândrie programul viticol, deoarece au fost realizate 25.000 ha plantaţii nou-înfiinţate şi am reuşit să promovăm vinurile în China, Rusia, Japonia şi SUA”, a spus Constantin. Şi agricultura ecologică este o altă mândrie a României, pentru că produsele ecologice şi cele tradiţionale ne pot face oricând cinste pe toate pieţele, consideră şeful MADR. „Le mulţumesc fermierilor şi procesatorilor care s-au dedicat acestui sector, dezvoltat an de an, atât în producţia cerealieră, dar şi zootehnică. Strategia noastră în domeniu este de a face toate eforturile, inclusiv financiare, pentru ca, la toate expoziţiile internaţionale specializate, standurile României să fie cât mai generoase, iar produsele să fie reprezentate aşa cum se cuvine”, a spus ministrul Agriculturii. În ceea ce priveşte noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, Constantin a reamintit că în 20 mai vor fi lansate primele două măsuri, respectiv investiţii în ferme şi bunăstarea animalelor. „Noul PNDR, cu o finanţare de 8 miliarde euro fonduri comunitare, transmis în martie CE, înglobează obiectivele de dezvoltare viitoare stabilite în relaţie strânsă cu partenerii noştri, viitorii beneficiari, discutat şi dezbătut în 8 conferinţe regionale, în cadrul cărora am învăţat la faţa locului ce îşi doresc fermierii şi cum să ne atingem ţintele”, a spus Constantin.