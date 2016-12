8 milioane lei pentru reabilitarea Institutului „Cantacuzino”

Chiar dacă s-a spus de nenumărate ori că nimeni nu are niciun interes să salveze renumitul institut „Cantacuzino”, actuala guvernare demonstrează contrariul. În acest an, Ministerul Sănătăţii (MS) intenţionează să investească 8 milioane de lei pentru reabilitarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare „Cantacuzino”. “În proiectul de buget am alocat o sumă importantă pentru finalizarea lucrărilor de investiţie începute la institut. Conducerea unităţii m-a asigurat că, în 6 luni, cu aceşti bani va avea posibilitatea să finalizeze lucrările restante pentru linia de fiolaj ”, a declarat ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Demnitarul a mai spus că, tot pentru institut, se vor aloca suplimentar aproximativ 2 milioane de lei, pentru preluarea unei secţii de vaccinuri de la Iaşi. „Secţia este în prezent nefuncţională. Analizăm posibilitatea de a transfera această secţie la Bucureşti, astfel încât institutul să devină independent în producţia principalelor tipuri de vaccinuri şi să înceapă exportul”, a mai spus ministrul. Anul acesta, MS îşi propune să achiziţioneze 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal, iar dacă linia de producţie de la Institutul „Cantacuzino” va fi funcţională, există posibilitatea ca aceste produse să fie achiziţionate mai ieftin decât preţul pieţei.