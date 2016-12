8% dintre români, cu virusul hepatitei C!

Aproape 8% dintre românii testaţi în cadrul unei campanii naţionale au fost depistaţi cu virusul hepatitei C, cea mai mare prevalenţă, respectiv 14,67%, înregistrându-se în Bucureşti, potrivit datelor făcute publice de compania MSD România. Pe toată perioada campaniei au fost testate 11.471 de persoane, dintre care 877 au primit un rezultat pozitiv. Printre judeţele cu cea mai mare prevalenţă a hepatitei C se numără Bacău (12,4%), Sibiu (10,6%), Botoşani (9,6%) şi Argeş (9,26%). „Pentru a preveni, trebuie mai întâi să cunoaştem căile de transmitere a virusului hepatitei C. Virusul poate fi contractat prin sânge, pe cale sexuală şi de la mamă la copil. Potrivit statisticilor, incidenţa virusului hepatitei C este mai ridicată în cazul consumatoruilor de droguri injectabile. La nivel naţional, există peste 80.000 de consumatori de droguri, în Capitală numărul acestora depăşind 20.000\", a declarat directorul medical al Institutului Naţional de Boli Infecţioase \"Matei Balş\", dr. Sorin Petrea. El a explicat că, pentru a preveni contractarea unui astfel de virus, trebuie evitat contactul direct cu obiecte tăioase nesterilizate, cum sunt instrumentele de manichiură şi acele de la seringi. Specialistul recomandă femeilor gravide să-şi efectueze testul de depistare a virusului hepatitei C cel puţin o dată pe perioada sarcinii, dar şi înaintea acesteia, în cazul în care este vorba despre o sarcină programată. „Dacă mama primeşte un rezultat pozitiv, riscul ca virusul hepatitei C să se transmită la făt este de peste 10%. De asemenea, dacă femeia alege să ducă mai departe sarcina, ea trebuie supusă unui tratament, cel puţin până virusul devine nedetectabil”, a spus dr. Sorin Petrea. Manifestările clinice ale virusului hepatitei C trec prin două etape, acestea putând fi acute sau cronice. În faza acută, simptomele sunt asemănătoare cu cele ale virusului hepeatitei A: astenie, greaţă, vărsături, urină închisă la culoare. Netratată, hepatita C duce la ciroză sau cancer hepatic.