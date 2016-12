80 de bilete de tratament pentru constănțeni

21:52:45 / 03 Aprilie 2015

florin

POVESTEA MEA "Nu amana pe maine ce poti face astazi" De cele mai multe ori am stat si m-am intrebat de ce viata este atat de cruda cu unii oameni si de ce nu suntem egali toti din toate punctele d vedere...Ma intreb de ce altii au tot ce le trebuie,chiar si trictul necesar; si isi bat joc de ele,iar altii stau si sufera in tacere,suspind si dorind dupa ceva ce nu pot avea...OARE ACESTA SA FIE DESTINUL SAU SOARTA UNORA PE CAND ALTII CHEFUIESC SI UITA CE LUME TRAIESC UITATND SA MAI AIBA SI MILA DE CEI DIN JURUL LOR???S-au poate ve-ti spune ca lumea este prea rea si din cauza asta se intampla toate aceste lucruri...???Oare acesta sa fie "norocul" omului sarac??? Numele meu este Maries Constantin Florin si am varsta de 22 de ani.M-am nascut cu dizabilitate de gradul 1 si inca de mic copil viata aceasta m-a tintuit intr-un scaun cu rotile de care voi depinde tot restul vietii mele.La nastere medicii nu mi-au dat nici o sansa de a trai,ba mai mult mi-au spus ca mai mult de trei luni eu nu voi supravietui sau nu voi putea sta niciodata in fund ca orice alt copil...Poate ca nu sunt baiatul acela perfect,dar asta nu inseamna ca nu pot sa zambesc si sa ma multumesc cu ce am in jurul meu,chiar daca uneori este atat de putin incat sa nu am ce sa pun pe masa...Pentru mine fiecare zii este speciala si este un dar de la Dumnezeu...Vreau sa va spun ca inca de mic copil mi-a placut sa invat si sa pictez chiar daca nu am fost la o scoala pentru a invata aceste lucruri,dar cu timpul am ajuns la un liceu in Ploiesti,la Toma N. Socolescu unde acum sunt la sfarsitul anului doi de psihologie....Nu stiu daca aceasta ma va ajuta in viitor dar am vrut sa fac o scoala pentru viitorul meu,pentru familia pe care mi-o doresc...Imi doresc sa duc pana la bun sfarsit tot ce am inceput pana acum.Pe timpul studiilor eu lcuiesc la caminul liceului ca sa nu imi fie greu cu naveta.De curand m-am si angajat in IT si pentru inceput am realizat ca a avea un job in ziua de astazi din care poti sa te intretii este foarte greu dar si placut,deoarece dintr-un simplu serviciu imi pot asigura hrana pentru viitorul familiei mele.Vreau sa va spun ca nimic nu este greu atunci cand este bunavointa...Oricum ai arata sau oriunde ai fi,viata iti este daruita pentru a face ceva frumos din ea nu sa o risipesti ca pe un nimic.De curand am inceput sa ma ocup si cu tunsul parului(frizer).Vreau sa va spun ca totul merge foarte bine si cu ocazia aceasta incep sa ma intretin dar nu asa de mult,ci doar strictul necesar...Visul meu era sa devin avocat sau psiholog,dar totul s-a spulberat pentru mine iar toate astea au devenit o cenusa raspandita si imprastiata de "vantul" problemelor.Am realizat ca,cu cat imi doream ceva anume,necazurile apareau din toate unghiurile vietii si ma loveau acolo unde ma dureau cel mai tare,dar toate acestea parca simteam cum ma faceau si mai puternic...De 5-6 ani de zile nu mai am o casa a mea proprie unde sa pot fii stapan pe ea.Eu si cu familia mea locuim intr-o casa in de care avem grija de ea dar peste cateva luni de zile proprietarii ai acestei locuinte ne-au spus ca ne vor da afara pentru ca au gasit umparator si vor sa o vanda...Am fost dati afara din apartamentul in care locuiam pentru ca s-au scos la vanzare iar familia mea nu au avut cu ce sa cumpere acele apartamente pentru ca erau oarte scumpe si cereau pe ele 4500 EURO,iar ai mei fiindca nu lucrau si nici acum nu lucreaza,nu avem nici un sprijin financiar.Nu am unde sa ma duc cu familia mea si nici bani nu avem sa ne cumparam un loc de casa ca sa putem ridica macar doua camarute...Acum un an si am locuit si intr-o baraca unde frigul patrundea din toate colturile iar primaria comunei in care locuim nu ne-a oferit nici un acoperis deasupra capului...Ne este foarte greu si nu avem unde sa ne ducem daca o sa ne dea afara de aici...Vreau sa va spun ca in baraca in care locuiam nu avea nici curent electric.Nu aveam nici o conditie buna.Sunt atatea probleme iar noi traim din 700lei pe luna care si acestio bani sunt un venit de pe urma mea de la primarie...Nu vreau sa va plictisesc cu situatia mea dar apelez la dvs si la oricare vede aceste cuvinte ale mele scrise din toata inima si sinceritatea mea si ma vor mult de tot sa ma ajutati cu ce pueti.Va rog mult sa nu stati nepasatori la necazurile mele pentru imi este greu si mie si am nevoie de ajutorul dvs.ORICE AJUTOR MICUT ESTE BINEVENIT...Va rog nu amanati niciodata pe maine ce puteti face astazi... Mai jos o sa va las un numar de telefon si adresa unde pot sa fiu contactat...VA ROG FOARTE MULT SA NU FITI NEPASATORI SI SA NU TRECETI CU VEDEREA LA SITUATIA MEA....Va rog!! Cu sinceritate, vreau sa va multumesc pentru ca ati citit situatia mea, MARIESS CONSTANTIN FLORIN strada principala nr 241 comuna berceni localitatea corlatesti sat corlatesti judet prahova TELEFON: 0787824553