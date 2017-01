80 de computere, dispărute de la laboratorul american de la Los Alamos

Cel puţin 80 de computere au fost pierdute sau furate la unul dintre principalele laboratoare americane pentru armament nuclear, a anunţat organizaţia nonprofit Project on Government Oversight (POGO). Grupul a publicat pe Internet un document despre care afirmă că ar fi o scrisoare internă privind computerele care au dispărut de la laboratorul naţional din Los Alamos, aflat în statul New Mexico. Scrisoarea afirmă că 13 dintre computerele laboratorului au fost pierdute sau furate în cursul ultimului an, iar trei dintre acestea au dispărut din locuinţa unui angajat, în luna ianuarie. Alte 67 de computere sînt considerate dispărute. ”Amploarea expunerii şi riscului pentru laborator este, în cel mai bun caz, neclară, deoarece au fost obţinute foarte puţine date cu privire la aceste pierderi”, afirmă documentul, datat 3 februarie. Scrisoarea, adresată Departamentului Energiei, susţine că ”problemele de securitate informatică nu au fost abordate la timp, deoarece pierderea computerelor a fost tratată drept o problemă de management al bunurilor”.

Situaţia celor 80 de computere şi implicaţiile de securitate ale dispariţiei acestora urma să fie detaliată într-un raport scris care trebuia finalizat pînă la 6 februarie. Conducerea laboratorului de la Los Alamos nu a putut fi contactată pentru comentarii. Laboratorul a fost înfiinţat ca unitate secretă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi a fost sediul proiectului Manhattan, care a avut ca rezultat producerea primelor bombe atomice. Los Alamos este unul dintre principalele centre de cercetare pentru securitate naţională, activitate spaţială, energii regenerabile, medicină, informatică sau nanotehnologii.