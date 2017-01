80% din peştele consumat de români, din import!

Noul Program Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POP-AM) - ştim cum sună - este la un pas de a fi lansat. Ce mai aşteaptă? „Comentariile oficiale” din partea Comisiei Europene (CE) pe temă, a declarat secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) George Turtoi. Documentul a fost transmis oficial către Executivul comunitar în data de 20 aprilie 2015. „POP-AM 2014-2020 a fost transmis oficial la Comisia Europeană în 20 aprilie și acum așteptăm comentariile oficiale ca să putem negocia cât mai repede și să putem să îl lansăm în vară. Vom avea două modificări esențiale pe viitorul program pentru pescuit, iar primul se referă la verificarea proiectelor, care nu va mai fi externalizată. În acest sens s-a aprobat suplimentarea cu 30 de posturi la Autoritatea de Management pentru POP (AM-POP). Vrem să creăm structura de evaluare și să angajăm evaluatori. În al doilea rând, vom replica toate fluxurile și procedurile de lucru de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) la AM-POP, pentru că este normal să copiezi un lucru bun pe care îl ai în sistem și care funcționează”, a spus Turtoi. POP 2007 - 2013 a ajuns în prezent la o rată de absorbție de numai 49%, existând un risc de dezangajare de fonduri, deși au fost create numeroase facilități pentru beneficiari.

CUM EXPLICĂ OFICIALUL ACEASTĂ SITUAŢIE? „Ne chinuim să absorbim cât putem de mult pe POP 2007-2013, deși contractele au fost încheiate pe clauze proaste și nu ai cum să mai faci minuni, cu toate că noi am ieșit cu o mulțime de instrumente financiare în sprijinul beneficiarilor. Acum am ajuns la o rată de absorbție de 49%, dar există un risc de dezangajare de fonduri. Este o mare problemă lipsa cofinanțării. De mișcat se mișcă și acest program, însă nu cred că vom avea rezultate spectaculoase pe pescuit, poate pe viitorul program. (...) POP funcționează pe regulamentul fondurilor structurare și termenul de finalizare este 31 decembrie 2015, dar, dacă se va da facilitatea de prelungire de 6 luni, acest lucru va ajuta și acest program”, a explicat secretarul de stat în MADR. Prin noul POP-AM 2014 - 2020, România dispune de fonduri europene în valoare de 168,4 milioane de euro, în timp ce actuala perioadă de programare a avut un buget de 261,5 milioane de euro.

CÂT PEŞTE CONSUMĂ ROMÂNII? În principiu, noul program este structurat tot pe cinci axe, ca și cel actual, iar acvacultura va rămâne una dintre măsurile importante, cu 50% din fondurile alocate întregului program, iar celelalte fonduri vor fi orientate către reamenajarea porturilor de pescuit sau dezvoltarea comunităților locale. Unul dintre obiectivele viitorului program de pescuit vizează creșterea consumului de pește indigen, pentru că în prezent suntem în situația în care peste 80% din peștele consumat de români este importat. Potrivit datelor MADR, românii consumă între 4 și 4,5 kg de pește pe an, adică de cinci ori mai puțin decât media înregistrată în țările UE, iar importurile de pește reprezintă peste 80% din consum. În UE, consumul mediu anual de pește este 20 kg pe locuitor, dar și aici sunt variații foarte mari, în funcție de tradiție. În Ungaria, consumul este de 2-3 kg pe locuitor și pe an, în timp ce în Portugalia sau Spania ajunge și la 50 - 60 kg. La nivel mondial, cei mai mari consumatori de pește sunt japonezii, cu peste 90 kg pe locuitor și pe an.