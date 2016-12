De Ziua Mondială a Sănătăţii Orale, celebrată ieri, în toată ţara au fost derulate, dar continuă şi în aceste zile, o serie de acţiuni menite să atragă atenţia populaţiei asupra importanţei periajului dentar, asupra controlului medical periodic. Reprezentanţii Campaniei „Zâmbeşte România”, care nu de mult au ajuns şi la Constanţa, au luat în calcul rezultatele unui studiu desfăşurat în mai 2012, deloc favorabile. Mai exact, s-a constatat că 80% dintre români au probleme dentare, cariile fiind cea mai frecventă afecţiune (71%). 4 din 10 persoane prezintă probleme cauzate de placa dentară bacteriană, iar 3 din 10 au respiraţie urât mirositoare şi dinţi sensibili. Deşi majoritatea românilor susţin că respectă regulile elementare de igienă dentară, declarând că îşi periază dinţii de două ori pe zi, studii de piaţă arată că românii consumă, de fapt, puţin peste 1 tub de pastă de dinţi pe an (media naţională) şi aproape 2 tuburi pe an la nivel urban, în timp ce la nivel rural s-a calculat că se consumă, în medie, un tub de pastă de dinţi la aproape 6 ani. De asemenea, studiile de piaţă arată că se foloseşte în medie, la nivel urban, aceeaşi periuţă de dinţi 1,5 ani. Nici în ceea ce priveşte vizita la medicul dentist, rezultatele studiului nu au adus veşti bune. Deşi 80% dintre români au probleme dentare, aceştia au indicat o puternică reticenţă faţă de mersul la dentist - 49% nu vizitaseră un cabinet stomatologic în ultimul an, în timp ce doar 29% au mers la cabinet pentru un control. Există încă un procent de 9% dintre români care nu au mers niciodată la dentist. 69% dintre respondenţi au declarat că merg la dentist doar atunci când au probleme, iar 64% amână uneori tratamentele medicale sau vizitele, motivând că acestea sunt prea scumpe. „Studiile arată că în România există o discrepanţă între cunoaşterea obiceiurilor corecte de îngrijire orală şi punerea lor în practică. Prin această campanie, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare şi partenerii săi încearcă să ajute oamenii să transfere aceste cunoştinţe teoretice în comportamentul lor zilnic”, a declarat Victor Geus, General Manager GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Central Europe South. În cadrul campaniei „Zâmbeşte România”, o delegaţie a ”Ajutoarelor Zânei Măseluţă”, formată din 10 copii, s-a adresat Comisiilor de Sănătate reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi altor parlamentari, subliniind nevoia şi importanţa educaţiei permanente în privinţa îngrijirii sănătăţii orale, în special în rândul copiilor. Micii membri ai delegaţiei i-au invitat pe politicieni să se alăture şi să susţină eforturile educaţionale ale campaniei ”Zâmbeşte România”. Proiectul face parte din Platforma Europeană pentru o Sănătate Orală mai Bună (BOHEP), amplă iniţiativă europeană lansată în 2012.

LA CONSTANŢA Activităţile prilejuite de Ziua Naţională a Sănătăţii Orale continuă şi la Constanţa. Prof.univ.dr. Corneliu Amariei, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, împreună cu doctoranzii săi, se va deplasa, astăzi, la Penitenciarul Poarta Albă pentru o serie de demonstraţii de periaj corect şi alte măsuri pentru întreţinerea sănătăţii orodentare. Cu acest prilej, se vor oferi periuţe şi paste de dinţi, gratuit, celor din Penitenciar. Demersul se înscrie în şirul acţiunilor comunitare ale Universităţii „Ovidius” din Constanţa realizate în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa.