800.000 tone grâu, la export

România are contractate pentru piaţa externă circa 800.000 de tone de grâu din capacitatea totală de export de patru milioane de tone estimată pentru 2011, a declarat, ieri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără. El a mai spus că, în prezent, contractele de export au de suferit din cauza circulaţiei pe Dunăre, fiind blocate din cauza debitelor scăzute. Deşi s-a înregistrat o producţie record la grâu în 2011, ca mărime, Tabără consideră că România nu a ajuns la potenţialul maxim. \"Deşi am avut o producţie record, de circa 7,2 milioane tone, înregistrată, şi încă 1-1,2 milioane tone, o cantitate nedeclarată de producători, conform estimărilor noastre, România este încă sub potenţialul maxim pe care îl poate obţine, de 10-12 milioane de tone de grâu anual\", a subliniat Tabără.