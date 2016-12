81 de vieți salvate pe mare de polițiștii de frontieră români!

Milioane de oameni fug în fiecare an din calea sângeroaselor conflicte izbucnite în Irak și Siria către Europa, în speranța unui trai mai bun pentru ei și pentru copiii lor. Mulți dintre ei își riscă viețile urcând pe ambarcațiuni șubrede, ce abia își mențin linia de plutire, pentru a traversa Mediterana către bătrânul continent. O altă tragedie ar fi putut avea loc sâmbătă în largul coastelor Greciei. Din fericire, polițiștii români s-au aflat la datorie! O navă a Poliției de Frontieră, „MAI 1104", care se află în misiune pe coasta Greciei, a salvat 81 de imigranţi, printre care se numărau 30 de copii. Bieții oameni călătoreau cu două bărci gonflabile de mici dimensiuni și erau în pericol de scufundare. Acțiunea de salvare a avut loc în cadrul Operaţiunii Maritime Comune „Poseidon Rapid Intervention". Polițiștii de frontieră români au fost actorii principali ai acestui episod, în urma căruia 30 de copii, 22 de femei şi 29 bărbaţi au fost scoși din valurile Mediteranei și aduși în siguranță la mal. Aceștia au fost preluați apoi de autoritățile elene.

Reamintim că, pe 5 aprilie, nava "Ștefan cel Mare" a revenit în Portul Constanța după o misiune de trei luni în care a salvat aproape o mie de vieți. Echipajul a participat la o operațiune în Marea Mediterană, pe frontiera de sud a Italiei. Ofițerii români au avut sarcina de a controla fluxul de migranți care veneau din Africa, spre Europa, în căutarea unei vieți mai bune. S-au achitat cu onoare de această datorie. Nu mai puțin de 995 de oameni care navigau, la mila sorții, cu bărci pneumatice pe valurile Mediteranei au fost salvați de membrii echipajului de pe „Ștefan cel Mare“. „Cel mai impresionant este când salvezi copii de doar trei luni. I-am adus pe puntea navei noastre, în siguranță. Eu și ceilalți membri ai echipajului îi priveam în ochi pe acești micuți. Îi priveam nu ca pe niște migranți, ca pe niște străini, ci ca pe semenii noștri, niște oameni cărora le-am dat o a doua șansă la viață. A fost o misiune dificilă. Au existat multe incidente, am avut foarte multe persoane salvate. Am prins și furtuni de gradul șapte. Chiar am pus la încercare nava", ne declara la sosirea acasă cms. șef Cătălin Paraschiv, comandantul navei „Ștefan cel Mare“.

