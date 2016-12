82% dintre medici recomandă vaccinarea pneumococică

Incidenţa bolilor pneumococice în rândul copiilor a atins cote îngrijorătoare. Din ce în ce mai mulţi copii până în 2 ani ajung la medici cu această problemă, iar tratamentul s-a dovedit a fi, în majoritatea cazurilor, de lungă durată, greu suportabil şi costisitor. Medicii, atât pediatri, cât şi cei de familie, sunt extrem de îngrijoraţi cu privire la bolile pneumococice la copiii cu vârste sub 2 ani, potrivit unui studiu recent realizat de Ipsos Healthcare, informează, printr-un comunicat de presă, Coaliţia pentru o Nouă Prevenţie 2013 (CNP 2013). Cercetarea a arătat că nivelul îngrijorării doctorilor cu privire la bolile pneumococice a atins o medie de 9,1 - pe o scară de la 1 la 10 -, mult peste scorul 7,9 înregistrat la nivelul Europei de Est. Rezultatele studiului au fost prezentate în cadrul unei mese rotunde organizate la Palatul Parlamentului de CNP 2013 şi de Ministerul Sănătăţii (MS), la care au participat ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, doctori, parlamentari români şi experţi în vaccinare. Un procent de 82% dintre doctorii români (87% dintre pediatri şi 81% dintre medicii de familie) recomandă vaccinarea pneumococică pentru copiii cu vârste până la 2 ani. În plus, România are cea mai mare rată a mortalităţii infantile din UE, o treime dintre decese fiind cauzate de pneumonie. În ciuda acestor date, doar 15% dintre părinţi cer vaccinarea pneumococică în mod spontan, potrivit medicilor români. În opinia doctorilor, cel mai important motiv pentru care părinţii nu îşi vaccinează copiii este faptul că nu îşi permit vaccinul (73%) şi faptul că vaccinul nu este compensat/oferit gratuit (71%). Cercetarea este relevantă pentru România, în contextul anunţului recent al CNP 2013 şi Ministerului Sănătăţii privind introducerea vaccinului pneumococic pentru întreaga cohortă de copii cu vârste până la 2 ani, în al patrulea trimestru din 2013. „Suntem bucuroşi să aflăm că opiniile şi convingerile noastre despre necesitatea vaccinului pneumococic sunt confirmate de doctori, singurii în care putem avea încredere când vine vorba de vaccinare. Misiunea noastră este ca, împreună cu experţii, să educăm părinţii pentru a avea copii protejaţi şi sănătoşi. Suntem încrezători că vaccinarea pneumococică va deveni o parte a Programului Naţional de Imunizare începând din 2013, astfel încât să înlăturăm bariera preţului şi să oferim vaccinul gratuit tuturor bebeluşilor“, a declarat Andreea Marin, preşedinte al Fundaţiei „Preţuieşte Viaţa” şi ambasadorul campaniei CNP 2013.