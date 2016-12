”City Park Mall nu se extinde în parcul Tăbăcărie”

Pentru că există tot felul de nedumeriri cu privire la extinderea City Park Mall, compania NEPI, cea care dezvoltă proiectul, a trimis un comunicat prin care clarifică situația. Reprezentanții companiei au subliniat faptul că City Park nu se extinde în parcul Tăbăcărie și nu depășește granița proprietății sale. ”City Park Mall depune cerere de PUZ (plan urbanistic zonal, n.r.) care are în vedere anularea planurilor inițiale ale foștilor proprietari și realizarea lucrărilor de supraetajare a parcării existente. (...) Cererea de PUZ înaintată de NEPI are în vedere pentru City Park Mall restrângerea proiectului, prin renunțarea la înălțarea celor două turnuri de 24 de etaje, dar asigurarea mai multor locuri de parcare prin supraetajarea parcării existente cu acces din strada Soveja. Dezvoltarea mall-ului se face doar pe suprafața perimetrului existent, urmând ca, în zona extinderii, parcarea să se dezvolte pe mai multe niveluri, din care nivelul 2 va fi complet ocupat de parcare, iar pe celelalte niveluri vor fi cât mai multe locuri posibil”, se arată în comunicat. Proiectul de modernizare a mall-ului respectă, potrivit companiei, cele mai înalte standarde în construcții, ce au în vedere conservarea mediului înconjurător. Odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare, pe suprafața fostei parcări, City Park Mall va beneficia de o nouă zonă de cumpărături, de un foodcourt modernizat, cât și de o sală de sport cu piscină. ”Mai mult decât atât, pentru a demonstra nu doar că nu ne extindem în parc, dar că avem grijă de împrejurimile mall-ului, până în momentul de față am reabilitat peste 3.000 de metri pătrați de parc, am instalat bănci și coșuri de gunoi. NEPI va investi în modernizarea infrastructurii rutiere a zonei, prin modernizarea intersecției de la bd. Al. Lăpușneanu cu str. Soveja, construirea unui nou sens giratoriu la intrarea din str. Soveja și reconfigurarea celui din bd. Lăpușneanu”, mai spun reprezentanții City Park Mall. Compania vrea să execute lucrările prin intermediul SC Confort Urban SRL, pe baza fondurilor puse la dispoziție de către NEPI.