85 de kilograme de rapană confiscate de polițiști

17:55:41 / 27 Iunie 2016

Rapana

Cum este posibil sa le deschida dosar penal pentru cateva kg de rapana? Daca culegem rapana adusa de furtuna pe plaja se considera infractiune? . In acea zona marea e plina de plase pentru pești si nu am vazut nicio stire despre acest subiect. Consider ca pescuitul la undița si cel pentru consum personal nu trebuie amendat, ecosistemul nu este pus in pericol in niciun fel daca cativa localnici pescuiesc.