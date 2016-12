85% dintre mame vor petrece 2 ani acasă după eliminarea plafonului de indemnizație pentru creșterea copilului

20:34:13 / 12 Noiembrie 2016

aberatie legielativa

O lege aberanta/ imorala/inechitabila, care permite ca in prezent o persoana din Sibiu sa incaseze 35.000 Euro pe luna ! Da, nu este nici o greseala, 35.000 Euro/luna. In ce tara din lume se mai intampla asta?! Poate se invredniceste un ziarist sa furnizeze niste data statistice, .... macar din UE! Poate ne spune cineva care este dura concediului in SUA pentru o mica/mare comparatie.. ... Hai ca nu suntem chiar ca legea asta cretina!.