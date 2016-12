85% din acuzațiile aduse lui Constantinescu pentru arestare, retrase

Președintele ales al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, se află de 60 de zile în arest la domiciliu fără a fi fost judecat pe fond. Măsura care îl privează de libertate pe Constantinescu a fost luată în baza unor acuzații care au fost, majoritatea, retrase înainte ca procesul propriu-zis să demareze în instanță. Constantinescu a anunțat că a înaintat un memoriu către numeroase instituții ale statului, în care îl reclamă pentru abuz pe procurorul Andrei Bodean. "Am făcut plângeri acum pentru că nu se poate ca un singur procuror să se ocupe doar de Nicuşor Constantinescu şi de Radu Mazăre. Acest procuror Bodean altceva nu face, astea sunt obiectele lui de studiu. Probabil că ne visează noaptea. Sper ca instituţiile să cerceteze această cercetare abuzivă. (...) Dacă 85% din acuzaţii le-ai retras înainte ca dosarul să ajungă în instanţă, de ce m-ai ţinut arestat? De ce m-ai târât şi m-ai umilit public cu cătuşe la mâini?", îl întreabă Constantinescu, retoric, pe procurorul care îi instrumentează aproape toate dosarele aflate în diverse stadii procesuale.

În memoriul menționat, pe care îl puteți consulta integral pe pagina de internet a „Telegraf“ - www.telegrafonline.ro -, Constantinescu reia întregul parcurs al procedurilor pentru arestarea sa puse în scenă de Bodean de anul trecut, de când liderul administrației publice județene a plecat în SUA pentru a se trata împotriva unei forme agresive de cancer la prostată. Constantinescu arată în document că Bodean a ignorat comunicările oficiale din SUA care dovedeau motivul deplasării sale peste ocean și l-a acuzat de sustragere din fața cercetării penale, în baza unor comunicări neoficiale. Asta în ciuda faptului că liderul administrației constănțene, după ce și-a revenit parțial post-operator, s-a deplasat pe propria răspundere la București pentru a răspunde acuzelor, asumându-și riscuri privind integritatea sa corporală.

Revenind la proces, ieri, Curtea de Apel Constanța a respins constestația lui Constantinescu împotriva arestului la domiciliu în dosarul în care este acuzat, printre altele, că a încercat finanțarea cluburilor sportive cu performanțe naționale și internaționale din Constanța.

Redăm integral memoriul semnat de Nicușor Constantinescu:

"MEMORIU

În susținerea prezentului memoriu, vă solicităm să aveți în vedere că am promovat o plângere penală împotriva procurorului Andrei Bodean și împotriva unor persoane din cadrul DNA - Secția de combatere a corupției, sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor de purtare abuzivă, prevăzută de art. 250 alineat 3 Cod penal, și abuz în serviciu, prevăzută de art. 246 Cod penal, plângere care a fost înaintată spre competenta soluționare către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind înregistrată sub numărul de dosar 60/p/2014.

Reținând existența stării conflictuale, de altfel declarată prin promovarea unui demers penal, existente între subsemnatul și procurorul care soluționează cauzele în care sunt trimis în judecată, apreciez că există o suspiciune rezonabilă cu privire la imparțialitatea procurorului.

Totodată, apreciez că imparțialitatea procurorului este cu atât mai mult pusă sub semnul îndoielii prin prisma modalității în care a procedat la desfășurarea anchetelor penale în dosarele instrumentate în privința subsemnatului, inclusiv prin modalitatea în care a procedat la punerea în executare a mandatului de aducere emis pe numele subsemnatului pentru data de 15.01.2014, pe de o parte, precum și împrejurarea că, în mod cu totul surprinzător, acest procuror este cel care anchetează toate dosarele împotriva subsemnatului, dosare instrumentate de către DNA-ST Constanța.

Astfel, în susținerea aspectelor invederate în cele ce au precedat în referire la modalitatea de desfășurare a anchetelor penale în ceea ce mă privește, urmează a reține cu titlu punctual următoarele:

- În cadrul dosarului instrumentat în cadrul DNA - Serviciul Teritorial Constanța aflat în lucru la procurorul Andrei Bodean, dosar nr 179/P/2013, la data de 6 decembrie 2013 am primit o citație de la procuror, citație la care s-a prezentat avocatul meu ales, Mocanu Marius, care a invederat, cu acest prilej, că subsemnatul sunt suspect de cancer și mă aflu la analize la clinici de specialitate, demersuri începute încă din noiembrie 2013, perioadă în care subsemnatul nu aveam cunoștință de împrejurarea că cercetarea penală din dosarul CMZ nu era începută.

- Procurorul Andrei Bodean avea cunoștință de la avocat despre deplasarea subsemnatului în Germania, la Hanovra, pentru biopsia prostatei, analiză care a confirmat diagnosticul de cancer - scor Gleason 9, pe data de 7 ianuarie 2014.

- Cu toate că avea cunoștință de evoluția stării de sănătate, acesta a emis citația din 13 ianuarie 2014, citație la care vă reamintesc că s-a prezentat avocatul Mocanu și a adus la cunoștința procurorului Bodean, în prezența procurorului-șef Sorin Constantinescu, faptul că subsemnatul sunt programat pe data de 14 ianuarie 2014 pentru obținerea vizei medicale de la ambasada SUA.

- În pofida faptului că informații actualizate cu privire la deplasările pe care le realizam și evoluția stării mele de sănătate îi erau aduse la cunoștință de către apărătorul meu, procurorul a susținut în mod mincinos că are informații venite dinspre structurile de forță ale statului român că subsemnatul aș vrea să fug în SUA pentru a mă sustrage cercetării penale.

- Astfel, în data de 15 ianuarie 2014, a fost organizată „înscenarea” pe platoul CJC, la care a participat direct procurorul Bodean, însoțit de polițiști care nu făceau parte din cadrul structurii serviciului teritorial DNA Constanța, polițiști care au făcut uz de violență, cuvinte injurioase și amenințări cu arma, fapt ce denotă un grav abuz în serviciu înfăptuit de procurorul Andrei Bodean. Acesta a fost motivul care m-a determinat să promovez plângere penală împotriva acestuia și împotriva organelor judiciare, plângere despre care am făcut vorbire în precedent. Mai mult decât atât, simpla prezență a procurorului la executarea unui mandat de aducere era inutilă, în contextul în care executarea unui mandat de aducere urmărește prezentarea persoanei vizate în fața procurorului.

- Procurorul Bodean a întreprins demersuri către ambasada SUA pentru anularea vizei medicale, care îmi fusese acordată în data de 14 ianuarie 2014, fapt pentru care, la două zile distanță după ce îmi acordase viza ca urmare a constatării veridicității diagnosticului medical, cancer - scor Gleason 9, ambasada SUA a revenit asupra deciziei și a acordat viză medicală pentru deplasarea la Stanford, clinică la care aveam programare pentru data de 17 ianuarie 2014. Menționez că, din cauza întârzierii acordării vizei, am fost nevoit să mă reprogramez la finalul lunii ianuarie. Menționăm că, prin Ordonanța procurorului din data de 15.01.2014, s-a dispus luarea față de subsemnatul a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara fără încuviințarea procurorului care efectuează urmărirea penală pe o durată de 30 de zile, inclusiv, de la data de 15-01.2014 la data de 13.02.2014, inclusiv.

- Menționez că am plecat în mod legal în SUA, în interiorul măsurii controlului judiciar impus de procurorul Bodean, și m-am întors pe data de 30 ianuarie 2014, demonstrând astfel buna mea credință și intenția de a nu mă sustrage cercetării penale prezentându-mă în fața procurorilor ori de câte ori am fost chemat.

- Prin Ordonanța procurorului din 10.02.2014 s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de subsemnatul începând cu data expirării măsurii obligatorii de a nu părăsi țara. Printre obligațiile impuse se numără interdicția de a depăși granițele României fără încuviințarea prealabilă a procurorului.

- Fiind programat în luna aprilie 2014 la operație la spitalul „Johns Hopkins“ Baltimore, am plecat din România în mod legal, cu aprobarea procurorului Andrei Bodean, care a solicitat să informez organele de anchetă despre situația mea medicală, ceea ce am și făcut permanent prin avocatul Marius Mocanu, care a prezentat documentele medicale succesive privitoare la situația mea medicală. Vă informez că după operația de prostată am suferit mai multe complicații postoperatorii, dovedite cu documente medicale, apostilate de Departamentul de Stat al SUA, pe care le-am pus permanent la dispoziția organelor de cercetare penală. Cu toate acestea, la 10 zile după ce am fost operat de cancer, procurorul Bodean a hotărât trimiterea în instanță a dosarului CMZ în data de 25 aprilie 2014, fără ca eu să pot face o depoziție în acest dosar.

- Ulterior, deși cunoștea situația mea medicală și imposibilitatea obiectivă de a reveni în țară, motivată de tratamentul pe care l-am urmat în SUA, Andrei Bodean a cerut arestarea mea preventivă în lipsă. Vă reamintesc că statul american, pe baza documentelor medicale prezentate de mine, a refuzat la finalul lunii octombrie 2014 extrădarea mea, considerând că este un abuz arestarea mea preventivă, în condițiile în care documentele mele medicale, semnate de prestigioși medici americani, arătau că nu mă pot deplasa pe o distanță atât de lungă, SUA - România.

- Fără a mă prevala de împrejurarea că SUA a respins cererea de extrădare, am hotârât pe propria răspundere să vin în țară în data de 5 decembrie 2014, deși știam de mandatul de arestare emis pe numele meu. Fără a ține cont de toate aceste lucruri, care arătau buna mea credință, procurorul Bodean a cerut pe 6 nov. 2014 confirmarea mandatului de arestare, susținând în mod neadevărat că am fost reținut de autoritățile americane, singurul indiciu în acest sens fiind un mail primit de la un angajat al ambasadei României la Washington, care susținea că a auzit acest lucru, eu fiind în acel moment la New York. Vă rog să rețineți că acest e-mail, neoficial, era contrazis de comunicarea oficială a statutului american către Ministerul Justiției din România, care spunea clar că statul american refuză extrădarea mea. Menționez că împotriva angajatului ambasadei României la Washington, numitul Adrian Ciprian Miron, a fost promovată o plângere penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Totodată, invederez împrejurarea că în perioada de absență motivată de înscrisuri medicale, despre care procurorul Bodean avea cunoștință având în vedere dosarul nr. 179/P/2013, acesta a instrumentat și trimis în instanță un alt dosar, dosarul rezultând dintr-un raport al Curții de Conturi, pe care CJC l-a contestat în instanța de contencios administrativ și care se află încă spre soluționare pe rolul instanței de judecată, capetele de acuzare făcând referire la programele CJC (Perdele Forestiere, Refacerea Livezilor Dobrogene și Apartamente pentru medici), adoptate cu majoritate de voturi de către consilierii județeni.

Începând din data de 19.02.2015, ora 17.00, până la data de 20.02.2015, ora 17.00, am fost reținut de același domn procuror, în dosarul nr. 200/P/2014, prin menționarea, în mod nelegal, a unui număr mare de infracțiuni, s-au evidențiat și două infracțiuni de corupere a alegătorilor și o tentativă la abuz în serviciu, în mod abuziv și subiectiv, apreciez eu.

Prin aceste manopere, reliefate în conținutul referatului privind propunerea de arestare preventivă întocmit, s-a reușit, într-o primă fază, obținerea arestării preventive a subsemnatului, iar ulterior, arestarea la domiciliu. Trebuie să rețineți că faptele imputate erau pure speculații ale acuzatorului.

La data de 16 aprilie 2015, pe rolul Tribunalului Constanța a fost înregistrat dosarul nr. 2596/118/2015, care are ca dosar component de urmărire penală dosarul nr. 200/P/2014. Potrivit rechizitoriului, semnat de același procuror, DNA-ST Constanța a renunțat la acuzațiile și infracțiunile de corupere a alegătorilor și tentativa de abuz în serviciu. Aceste fapte se regăseau, așa cum am arătat mai sus, în referatul propunerii de arestare preventivă din 20.02.2015.

Apreciez atitudinea domnului procuror ca fiind una vădit subiectivă, imparțială și nedreaptă, direct și nemijlocit, la adresa persoanei mele, mai ales dacă ne raportăm la conținutul referatului de propunere pentru luarea măsurii arestării preventive și în care, în mod abuziv a consemnat, în opinia mea numai pentru a impresiona instanța și pentru a crea împotriva mea imaginea unei persoane periculoase, fapte cu iz penal ce ulterior au fost eliminate, tot prin voința aceluiași domn procuror, din rechizitoriul dosarului nr. 2596/118/2015.

Opinez că modul de acțiune al domnului procuror la adresa mea nu are nimic în comun cu derularea și desfășurarea, în mod profesionist și obiectiv, a activității de magistrat - procuror în sistemul de justiție din România, iar în acest sens vă rog să rețineți cele de mai sus și să dispuneți în consecință.

Ca atare, ținând seama de aceste aspecte de fapt concurente, apreciem că există o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea procurorului este afectată, împrejurare în raport de care solicit verificarea judicioasă a probității profesionale a domnului Andrei Bodean, precum și asupra bunelor intenții cu care își desfășoară activitatea."

CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL