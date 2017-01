85.000 de spectatori pentru Shakira

Cântăreaţa columbiană Shakira a susţinut unul dintre cele mai mari concerte din carieră, în faţa a 85.000 de spectatori prezenţi sâmbătă seara, la Madrid, în cea de-a doua zi a festivalului Rock in Rio. Starul columbian a urcat pe principala scenă a festivalului, construită la Arganda del Rey, o localitate aflată la 20 de kilometri de Madrid, cu 50 de minute întârziere faţă de ora programată, dar fanii săi nu au părut foarte deranjaţi. “Mulţumesc, Spania, că mi-ai permis să mă simt ca la mine acasă. Mulţumesc mult. Nici nu vă puteţi imagina cât de mult vă iubesc”, a declarat cântăreaţa în vârstă de 33 de ani, după ce a interpretat trei dintre hiturile sale în limba spaniolă, “Ojos”, “Te dejo Madrid” sau “La Tortura”.

Shakira a fost unul dintre capetele de afiş la cea de-a doua ediţie a Festivalului Rock in Rio Madrid, care a debutat, vineri, cu un concert susţinut de trupa americană Bon Jovi. Printre ceilalţi artişti aşteptaţi la acest festival se află trupa heavy metal Metallica, dar şi cântăreaţa Miley Cyrus, un adevărat idol pentru mulţi dintre adolescenţi. Festivalul Rock in Rio a fost înfiinţat în Brazilia în 1985. Alte ediţii din cadrul acestui eveniment muzical de amploare au fost organizate la Lisabona şi Madrid. La prima ediţie a Rock in Rio, care a fost organizată la Madrid în 2008, au asistat 290.000 de persoane. Pentru acest an, organizatorii au anunţat că mizează pe un public de 320.000 de persoane. Festivalul a continuat şi duminică, iar alte concerte sunt programate pentru 11 şi 14 iunie.