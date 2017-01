90% din presa rusă e sub controlul Kremlinului

Cel mai influent jurnal din Rusia, "Komsomolskaya Pravda", va fi în curînd controlat de Kremlin, acţiunea înscriindu-se în încercarea autorităţilor ruse de a reduce libertatea de exprimare odată cu apropierea alegerilor din 2007. Publicaţia va deveni parte a grupului media deţinut de compania energetică de stat Gazprom pînă cel mai tîrziu în ianuarie 2007. După ce tranzacţia va fi încheiată, peste 90% din companiile de media din Rusia se vor afla în controlul statulului sau al unor structuri afiliate, perspectivă ce îi nelinişteşte pe militanţii pentru libertatea de exprimare.

Fondat în anul 1925, "Komsomolskaya Pravda" are aceeaşi influenţă pe piaţă ca şi cotidianul The Sun în Marea Britanie. Cotidianul este citit de circa zece milioane de oameni şi are capacitatea de a influenţa evenimente şi de a distruge cariere politice. Ziarul are o atitudine prietenoasă faţă de Kremlin, publicînd articole pozitive despre preşedintele Putin. Dar, se pare, Guvernul nu vrea să îşi asume riscuri înainte de alegerile parlamentare ce vor avea în decembrie 2007, cu trei luni înainte de cele prezidenţiale.