90% din români consumă zilnic pâine

De pe masa românului nu lipseşte pâinea nici pe timp de criză, însă obiceiurile de consum s-au schimbat în ultima perioadă. Deşi aproape 90% dintre români consumă zilnic pâine, statisticile arată că mâncăm tot mai puţin de la an la an. În ultimii zece ani, românii au mâncat, în medie, cu zece kilograme de pâine mai puţin. Conform ultimului studiu în domeniu rezultă că mâncăm aproximativ 250 de grame de pâine pe zi, adică vreo 4-5 felii. Nouă din 10 persoane chestionate susţin că mănâncă zilnic pâine, în timp ce aproape jumătate dintre intervievaţi declară că-şi cumpără în fiecare zi produse de panificaţie. 60% dintre români aleg pâinea albă pentru că o consideră mai gustoasă în timp ce aproximativ 38% optează pentru pâinea neagră pe motiv că este mult mai sănătoasă. Restul de puţin peste 1% nu consumă deloc pâine. Consumul de pâine a scăzut însă de la an la an. În medie, într-o gospodărie din România se consumă cam 4 kilograme de făină pe lună. Tot mai mulţi români preferă să-şi facă singuri pâine în casă, asta şi pentru că este mai economic. Chiar dacă a scăzut consumul de pâine, România ocupă încă locul al 3-lea după Albania şi Bulgaria, în topul ţărilor mari consumatoare de produse de panificaţie.