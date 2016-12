9.000 de locuinţe, racordate gratuit la apă şi canalizare

17:42:49 / 28 Iunie 2014

RAJA si Primaria C-ta

exista RAJA? are personal ? verifica vre-o data canalizarile ? au verificat cand s-a turnat asfalt peste canalizari sau au vazut ca s-a turnat asfalt peste gurile de canal . Sunt atat de revoltat deoarece locuiesc ca in lumea a treia in fata blocului chiar la intrarea pe aleea de acces spre usa blocului se aduna toata apa la ploaie , pe eleea de acces printre blocur, singura alee de acces din eleiberarii spre bloc, este numai noroi iar cand ploua mergi cu cizme de cauciuc. Atunci ce face RAJA si primaria , trebuie sa ma apuc eu sa fac gura de canal ? II rog pe cei de la RAJA sa lase aparitiile la tv si sa mearga pe teren sa verifice si ei macar odata pe an unde se afla gurile de canalizare poate le dau prin cap sa faca proiecte adevarate de scurgere a apei . deci veniti pe eliberarii cand ploua