90.000 de euro pentru proiectul “Interetnik” al trupei “Hara“

Încă de anul trecut, componenţii trupei “Hara” lucrează intens la proiectul multicultural “Interetnik”, însă din cauza complexităţii acestuia, dar şi a lipsei de fonduri, mai au încă de lucru. Artiştii colaborează, pentru materializarea acestui vis, cu reprezentanţi ai etniilor din România, însă pentru a realiza ceea ce îşi doresc, un turneu naţional de proporţii, au nevoie de susţinere financiară. “Ceea ce vom face cu acet proiect foarte complex depinde de banii pe care îi vom obţine. Am trimis proictul la diverşi finanţatori, dar, pînă în prezent, nu am rezolvat nimic concret. Ne dorim ca, după lansarea marialului discografic, să facem şi un turneu în toată ţara, dar dacă nu vom obţine finanţare, nu vom putea decît să scoatem pe piaţă albumul”, a mărturisit Flavius Buzilă, solistul trupei.

Pentru realizarea turneului şi lansarea pe piaţă a albumului ”Interetnik”, “Hara” are nevoie de aprox. 90.000 de euro, bani care ar rezolva problema turneului. “Noi ştim, deja, cum ar trebui realizat atît materialul discogarfic, cît şi turneul. Mi-aş dori să îl facem în două etape, prima - vara, a doua - toamna şi iarna, cînd vom putea cînta şi colinde inspirate din muzica etniilor. Dar ceea ce ne dorim să realizăm cu acest proiect este comunicarea interetnică, dialogul fiind ideea de bază, de la care am început lucrul”, a declarat Flavius.