92 de milioane de euro europeni pentru dezvoltarea Constanţei

Reprezentanţii agenţiilor guvernamentale de dezvoltare din şapte state comunitare, la care se adaugă şi cei ai României, şi ai autorităţilor locale din nouă zone metropolitane de referinţă din Europa, printre care şi Constanţa, s-au întîlnit, ieri, la Constanţa, pentru a dezbate strategia de dezvoltare cu finanţare UE a Zonei Metropolitane Constanţa. Finanţările pot fi accesate prin Programul URBAMECO, parte a strategiei de dezvoltare Urbact II. Viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi, preşedinte al Zonei Metropolitane Constanţa, a declarat, în debutul seminarului internaţional, că, în România, lucrurile se precipită din punct de vedere al implementării fondurilor structurale. „La sfîrşitul lunii august, Guvernul României a adoptat o hotărîre prin care Constanţa a fost desemnat ca fiind unul din cei şapte poli naţionali de creştere pentru dezvoltare urbană, cu alocarea a 50% din sumele provenite din fonduri comunitare pentru axa de dezvoltare urbanistică. În statele care au trecut de programele pe fonduri structurale, în principiu, era regula primul venit, primul servit şi cel mai bun proiect cîştiga. De data aceasta, pentru că lucrurile nu stau tocmai bine din punct de vedere politic, România fiind în întîrziere în consumarea acestor fonduri, a intervenit Comisia Europeană şi a impus ca şi criteriu de eligibilitate a proiectelor polul de creştere stabilit în baza unor analize realizate de specialişti europeni. Iată că astăzi sîntem în faza în care adoptăm strategiile de dezvoltare ale oraşului Constanţa şi Zonei Metropolitane Constanţa. Finalul acestui proiect se va constitui într-un îndrumar pentru aleşii locali”, a spus Nemirschi.

Constanţa are un statut privilegiat în acest program, în comparaţie cu celelalte oraşe româneşti, datorită eforturilor municipalităţii constănţene şi relaţiei cu autorităţile din Lyon, care sînt Leading Partner în proiect. URBAMECO a fost demarat în urmă cu opt luni. Printr-o fericită coincidenţă, Constanţa a fost primită, în 2006, înainte de aderarea României la UE, în reţeaua marilor oraşe europene, din care fac parte acum Grand Lyon (Franţa), Birmingham (Marea BritanieEngland), Göteborg (Suedia), Constanţa, (România), Lodz (Polonia), Wroclaw (Polonia), Tatabania (Ungaria), Arnhem (Olanda), Nea Ionia (Grecia). „Lyon, oraşul cu care avem relaţii foarte bune, ne-a dat o mînă de ajutor şi, ca lider al programului URBAMECO, ne-a integrat şi pe noi în acest program. Studiile făcute de experţii europeni au fost folosite de noi pentru a demonstra Guvernului importanţa Constanţei ca şi pol de creştere naţional şi ca zonă de interes european. Pe lîngă problema Peninsulei pe care dorim să o rezolvăm cît mai repede şi mai bine, programul are în vedere dezvoltarea zonelor metropolitane. Se confirmă că paşii făcuţi de noi din 2006 sînt în spiritul european şi se înscriu în trendul UE de dezvoltare. În principiu, Constanţei i-ar fi alocate 92 de milioane de euro pentru dezvoltare urbană”, a explicat viceprimarul Constanţei. Printre proiectele concrete pe care pot fi cheltuiţi banii comunitari se numără: reţele de utilităţi în comunele Zonei Metropolitane Constanţa, şoseaua de patru benzi Constanţa-Năvodari şi, nu în ulltimul rînd, rezolvarea problemelor Zonei Peninsulare, care ar putea să înghită 50% din fondurile accesate de Constanţa. Din declaraţiile oficialităţilor prezente la seminar, este normal ca mare parte din banii comunitari destinaţi Zonei Metropolitane să fie, în primă fază, accesaţi pe proiecte din municipiul Constanţa, întrucît Constanţa este motorul de dezvoltare al întregii zone. În ce priveşte zona Peninsulară, se caută soluţii pentru ca Primăria să preia în administrare faţadele clădirilor istorice, pentru a le putea renova cu fonduri comunitare, iar, din punct de vedere social, se urmăreşte crearea unui fond locativ de locuinţe sociale pentru romii din Peninsulă.

Reabilitarea zonei peninsulare, o prioritate pentru finanţările comunitare

Partea istorică a Constanţei are o vechime şi o istorie de 2.700 de ani, relicvele istorice fiind regăsite într-un strat de 5-7 metri de la cota actuală a terenului. În perioada interbelică a fost o zonă foarte bine dezvoltată, cu mulţi proprietari. Constanţa este un oraş multietnic, care cuprinde toate religiile şi naţionalităţile posibile. „Ceauşescu a confiscat proprietăţile în anii ’50 şi, ca să rezolve problema definitiv, le-a populat cu ţigani. Chestiunea aceasta ne va duce la un studiu al problemelor sociale pentru a putea dezbate problemele Peninsulei. Intenţia noastră este de a aloca suficienţi bani din fondurile structurale pentru rezolvarea acestei probleme foarte importante din punctul nostru de vedere. Există deja un studiu foarte interesant legat de Peninsulă. Proiectul trebuie aprofundat grabnic, pentru că, din prima jumătate a lui 2009, ar trebui deja să începem cheltuirea banilor europeni pentru refacerea Peninsulei. E foarte important schimbul de experienţă cu celelalte oraşe URBAMECO pentru a evita eventualele greşeli făcute în consumarea fondurilor europene”, a declarat viceprimarul Constanţei.

Prezent la seminar, liderul URBAMECO, reprezentantul Leading Partner-ului din program, Zona Metropolitană Lyon - Grand Lyon, Remy Nouveau, a declarat: “Participăm la o reuniune importantă pentru noi, în care redemarăm, refondăm angajamentele noastre într-un seminar concret despre dezvoltarea urbană a Constanţei. Concluziile acestui seminar vor fi prezentate în seminarul final, care are loc în iunie 2009, la Lyon. Este o problemă de dezvoltare pentru Constanţa, cu ajutorul fondurilor comunitare. Noi, la Lyon, avem cîte ceva de învăţat de la Constanţa, aşa cum Constanţa are cîte ceva de învăţat de la celelalte oraşe care au folosit deja fonduri comunitare pentru dezvoltarea integrată. Împreună vom reuşi să ducem la bun sfîrşit acest proiect. Vorbim aici de dezvoltare economică, socială şi culturală prin programul european Urbact II, în care încercăm să găsim cele mai bune soluţii pentru cheltuirea fondurilor europene. Acest program are ca termen de finalizare luna iunie 2009”. Specialiştii europeni care au participat ieri la seminarul URBAMECO au ocazia de a vedea pe viu problemele urbanistice ale peninsulei Constanţei, după ce au dezbătut problematica specifică zonei istorice într-o întîlnire la Lyon.

Astăzi, la Constanţa, are loc prima discuţie publică asupra strategiei de dezvoltare pe perioada 2008-2013 a municipiului, la care vor participa reprezentanţi ai Guvernului României, primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi reprezentanţi ai societăţii civile. „Este un pas important către debutul atragerii fonndurilor comunitare care ni se cuvin, avînd în vedere că, în ultimii ani, Constanţa nu a văzut niciun ban de nicăieri”, a declarat Nemirschi referindu-se la această dezbatere.