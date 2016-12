966 migranţi, 34 de călăuze şi o „navă-mamă”

Momente emoţionante au fost trăite, sâmbătă seară, de cei 21 de marinari aflaţi la bordul navei amiral a Poliţiei de Frontieră, MAI 1105 - „Ştefan cel Mare”, care s-au întors dintr-o misiune de patrulare de două luni în Marea Mediterană. La sosirea în dana militară a Portului Constanţa, aceştia au fost aşteptaţi de rude şi prieteni. „Pentru mine şi pentru copii este destul de greu, pentru că nu suntem obişnuiţi ca soţul meu să fie plecat departe. L-am aşteptat cu nerăbdare şi ne bucurăm că s-a întors acasă teafăr şi nevătămat”, a declarat soţia unuia dintre poliţiştii de frontieră aflaţi la bordul navei. După ce membrii echipajului au fost întâmpinaţi de directorul Gărzii de Coastă, cms. şef Laurenţiu Costache, care i-a felicitat pentru rezultatele extraordinare obţinute în cadrul operaţiunii „EPN Aeneas 2013”, membrii echipajului i-au revăzut pe cei dragi, chiar pe puntea navei „Ştefan cel Mare”. „Misiunea a fost solicitantă pentru noi toţi, dar ne-am mobilizat şi am reuşit să obţinem rezultate bune acolo. Ne-a ajutat gândul că vom ajunge acasă”, a mărturisit ag. şef Iulian Rusu, unul dintre membrii echipajului.

NAVĂ-MAMĂ CAPTURATĂ Echipajul navei „Ştefan cel Mare” a reuşit să obţină rezultate extraordinare în cadrul operaţiunii la care a luat parte. Poliţiştii români au patrulat în Marea Mediterană, pentru a depista şi intercepta valurile de migranţi sirieni care încercau să ajungă în Europa. Iar statisticile sunt impresionante. În perioada în care au participat la operaţiune, poliţiştii de frontieră au reţinut un număr-record de 966 de migranţi, dar şi 34 de călăuze. Mai mult decât atât, oamenii legii au capturat şi o aşa-numită „navă-mamă”, implicată în transportul migranţilor. „Aceste nave-mamă, aşa cum sunt ele numite, au rolul de a tracta ambarcaţiunile pe care sunt înghesuiţi sute de migranţi - în general pescadoare vechi, ce pot fi abandonate ulterior şi care sunt numite nave-fiu. La un moment dat, mama-navă se întoarce, pentru a nu fi capturată, iar migranţii îşi continuă drumul, în condiţii extraordinar de grele şi cu riscuri majore, către Italia. Noi am reuşit să capturăm una dintre navele-mamă, după ce aceasta a fost reperată pe radar”, a declarat comandantul navei „Ştefan cel Mare”, cms. Cătălin Paraschiv. Pe parcursul misiunii din Marea Mediterană, nava amiral a Poliţiei de Frontieră a adunat 42 de zile de patrulare continuă.

SCENE CUTREMURĂTOARE Poliţiştii români au asistat la scene cutremurătoare. Misiunile de patrulare s-au transformat adeseori în misiuni de salvare. „Condiţiile în care aceşti oameni încearcă să ajungă în Europa sunt extraordinar de grele. Vorbim despre oameni săraci, disperaţi, care au nevoie de ajutor şi care fac tot posibilul pentru a pleca din ţara lor, din cauza evenimentelor de acolo. Mulţi dintre ei erau deshidrataţi şi flămânzi, iar noi le-am sărit în ajutor cu ce am putut. După ce i-am urcat la bordul navei, le-am oferit mâncare, apă şi ceai. La bordul uneia dintre ambarcaţiuni am găsit un bebeluş de 28 de zile. De asemenea, am găsit cadavrul unei femei care nu a rezistat drumului greu către Europa şi care murise de două sau trei zile”, a povestit cms. Cătălin Paraschiv. „Am găsit migranţi în bărci la bordul cărora nu te-ai fi încumetat să ieşi nici cinci mile în larg. I-am interceptat după ce au stat 15-20 de zile pe mare, în condiţii foarte grele, disperaţi şi hotărâţi să treacă prin orice pentru a ajunge în Europa. Bebeluşul pe care l-am găsit la bordul unei nave avea 28 de zile, dintre care 21 de zile pe mare. L-am găsit într-o geantă de cumpărături”, a declarat ag. şef Iulian Rusu, unul dintre membrii echipajului navei „Ştefan cel Mare”.

În perioada 1 august - 30 septembrie, nava maritimă de supraveghere tip OPV (Offshore Patrol Vessel) MAI 1105 - „Ştefan cel Mare“, aparţinând Poliţiei de Frontieră, cu un echipaj de 21 persoane, a participat la operaţiunea „EPN Aeneas 2013“, organizată şi finanţată de FRONTEX (Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene), ce s-a desfăşurat la frontierele maritime externe ale UE. Obiectivul principal al Operaţiunii Comune „EPN Aeneas 2013“ a fost combaterea imigraţiei ilegale la frontierele maritime ale Italiei.