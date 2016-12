97% din retailerii americani, victime ale crimelor organizate în ultimul an

Retailerii americani se plâng de faptul că magazinele le sunt tot mai des atacate de bande organizate de hoți, aceștia ajungând să le fure chiar și cardurile-cadou. Cel mai recent studiu al Federației Naționale de Retail arată că 97% din retaileri au fost victime ale crimelor organizate în ultimul an, aceasta fiind cea mai mare rată a infracționalității din 2004 și până în prezent. Pierderile raportate de comercianţi au ajuns la aproximativ 460.000 de dolari numai în ultimul an, iar în topul celor mai afectate oraşe se află Los Angeles, urmat de Miami şi Chicago. ”Organizaţiile criminale au descoperit că această activitate este extrem de profitabilă. Să luăm, de exemplu, o geantă de firmă scumpă şi să ne imaginăm că au reuşit să fure mai multe. Dacă mai apoi le vând pe internet cu 500 dolari bucata, atunci au făcut din start o grămadă de bani”, a explicat Bob Moraca, vicepreşedinte pentru prevenirea pierderilor la FNR. 47% dintre retailerii care au participat la studiu spun că au alocat resurse suplimentare pentru a preveni pierderile, iar 32% dintre ei au fost nevoiți să-și mărească personalul. Pentru reducerea crimei organizate, companiile au cheltuit în medie 434.000 de dolari. ”Sunt infractori extrem de sofisticaţi. Am crezut că avem lucrurile sub control şi că ne îndreptăm spre direcţia corectă, dar de fiecare dată când venim cu o nouă măsură de securitate, ei vin cu o altă modalitate de a o înfrânge”, a mai spus Moraca.