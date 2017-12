99 de ani plini de încercări pentru ROMÂNIA! LA MULŢI ANI!

A mai rămas doar un an până când românii vor sărbătoricel mai important eveniment din viaţa acestei ţări - Marea Unire de la Alba Iulia. Nu ne rămâne decât să tragem linie să vedem ce am făcut, cine suntem şi încotro ne îndreptăm. Până să aflăm răspunsul la aceste întrebări, aniversăm în acest an 99 de ani de la Marea Unire. În 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, peste 100.000 de români din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Regatul Român strigau într-un singur glas: „Unire”. Şi unire a fost. Adunarea de la Alba Iulia s-a ținut într-o atmosferă de sărbătoare, în fața a 1.228 de delegați oficiali, reprezentând toate cele 130 de cercuri electorale din cele 27 de comitate românești. Au fost prezente toate păturile sociale din toate ramurile de activitate. Însă ceea ce dădea Adunării înfățișarea unui mare plebiscit popular era afluența poporului. Din toate unghiurile țărilor române, cei ce vorbeau aceeași limbă au sosit la Alba Iulia cu trenul, cu căruțele, călare ori pe jos, îmbrăcați în haine de sărbătoare, cu steaguri tricolore în frunte și cu table indicatoare a comunelor ori a ținuturilor. Au fost peste o sută de mii de oameni în acea zi de 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia pentru a fi de față la semnarea celui mai măreț act al istoriei românilor. În timp ce mulțimea imensă se aduna pe Câmpul lui Horea, în sala Cazinei militare, delegații țineau adunarea în care lua ființă România cea Mare. După adoptarea acestui act istoric, cei peste 100.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia aprobau cu aclamații hotărârea de unire a Transilvaniei cu România, care consfințea procesul de făurire a statului național unitar român, început în 1859, prin unirea Moldovei cu Țara Românească, continuat cu alipirea Dobrogei în 1878, unirea Basarabiei cu România în martie 1918 și a Bucovinei în noiembrie 1918.

OPRIŢI, PENTRU O ZI, DEZBINAREA

Acel moment de la 1 Decembrie ne-a definit pe noi ca nație și a fost sărbătorit în fiecare an cu mare entuziasm, după Revoluția din decembrie 1989, când 1 Decembrie a devenit Ziua Națională a României. Pentru că are o mare însemnătate pentru noi, românii, deşi trecem printr-o perioadă în care suntem mai dezbinaţi ca oricând, merită să oprim, chiar şi pentru o zi, conflictele şi să marcăm aşa cum se cuvine această zi importantă, pentru care înaintaşii noştri şi-au dat viaţa. De aceea, în aproape toate oraşele ţării vor fi organizate parade militare spectaculoase. Cele mai ample manifestări vor avea loc în București, unde va fi o întreagă desfășurare de forțe în Piața Arcul de Triumf. Peste 3.000 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informaţii, cu peste 300 de mijloace tehnice, vor participa la parada militară.

CE LI S-A PREGĂTIT CONSTĂNȚENILOR

Manifestări ample vor fi organizate și la Constanța, unde câteva sute de militari, pompieri și jandarmi vor participa la ceremoniile organizate cu această ocazie. Vineri, 01 decembrie 2017, la Constanța vor fi organizate o serie de manifestări dedicate Zilei Naționale a României. De la ora 09,00, la monumentul eroilor căzuți în Primul Război Mondial din Cimitirul Central, reprezentanți ai autorităților locale, ai structurilor MAI și MapN, ai serviciilor publice deconcentrate, ai asociațiilor de revoluționari, ai instituțiilor de învățământ și de cultură și ai partidelor politice vor depune coroane de flori în cadrul unui ceremonial militar și religios. Începând cu ora 11,00, toți constănțenii sunt așteptați la ceremonialul militar care va fi organizat în fața Prefecturii Constanța. În acest an, pe bulevardul Tomis va fi organizată o defilare cu 10 plutoane de militari (TOTAL - 210 militari) și cu tehnică militară. Prin fața publicului vor defila utilaje de la Brigada 9 Mecanizată “Mărășești” (39 mijloace de luptă), Forțele Navale Române ( o stație PANTHER, o autospecială DAC, un Duster cu peridoc), Inspectoratul pentru Situații de Urgență(16 autospeciale, 2 motociclete), Inspectoratul de Jandarmi Județean (2 autoturisme), Gruparea Mobilă de Jandarmi “Tomis”(6 mijloace tehnice), Serviciul Român de Informații (2 autoturisme), Inspectoratul de Poliție Județean (5 autospeciale), Garda de Coastă (4 autospeciale). Cele 10 plutoane de militari vor fi încolonate pentru defilare din dreptul Farmaciei Miga până în apropiere de Poșta Mare, iar coloana formată din tehnică militară se va întinde până în intersecția de la Capitol. De asemenea, ceremonii militare şi religioase se desfășoară în toate garnizoanele de marină. Drapelul tricolor va fi arborat în toate unitățile militare de marină, iar la bordul navelor militare maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz.