După al 13-lea salariu vine și a 13-a pensie? Sunt vizați doar cei care au pensiile sub nivelul salariului mediu pe economie, adică aproximativ 2.500 de lei. Este un proiect de lege depus în urmă cu câteva zile la Senat și inițiat de mai mulți senatori UNPR, PSD și PP-DD. Potrivit inițiativei legislative, a 13-a pensie ar urma să fie acordată o dată pe an, în baza unei cereri, dar numai dacă pensionarul nu are și alte venituri. Suma ar putea fi egală cu salariul minim brut pe economie, care este în prezent de 1.050 de lei, iar banii vor fi plătiți din bugetul statului. Proiectul de lege va fi analizat în comisiile parlamentare, iar Camera Deputaților este for decizional. Dacă o astfel de lege s-ar adopta, ea va viza aproximativ cinci milioane de pensionari. Analiștii economici susțin că o astfel de măsură ar fi discriminatorie pentru salariații care câștigă sub venitul mediu pe economie.