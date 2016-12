A 14-a generaţie de absolvenţi ai Liceului Internaţional de Informatică

Absolvenţii Liceului Internaţional de Informatică din Constanţa - promoţia 2012 îşi vor aminti mereu ziua de vineri, 15 iunie, cu emoţie şi bucurie. În incinta Teatrului „Fantasio”, în cadrul festivităţii de absolvire, tinerii şi-au luat „Adio!” de la viaţa de licean şi au spus „La revedere!” cadrelor didactice care le-au îndrumat paşii în ultimii patru ani. „Este a 14-a generaţie de absolvenţi de care ne despărţim. În fiecare an mă încearcă aceeaşi emoţie. Chiar dacă în cadrul liceului suntem mai duri, pentru a păstra calitatea actului educaţional, în cei patru ani se formează legături strânse între elevi şi profesori. Acesta este un moment al părăsirii, asemănător cu cel al zborului puiului de pasăre din cuib. Le dorim succes absolvenţilor noştri la examenul de bacalaureat, precum şi în viaţa academică”, a declarat directorul unităţii de învăţământ, Hamdi Akyol. În cadrul ceremoniei de vineri au fost prezentate realizările academice din ultimul an şcolar şi au fost premiaţi elevii şi profesorii care au obţinut rezultate deosebite la competiţiile şcolare interne şi internaţionale. În acest an, şeful promoţiei a fost Gabriel Zamfir, care a terminat cu media generală 9,93, pe cei patru ani de studiu. El îşi va continua studiile în Anglia, la o facultate de informatică. Printre absolvenţi se numără şi fiul primarului municipiului Constanţa, Radu Mazăre junior. „Sunt fericit că s-au încheiat aceşti 12 ani. Urmează alţi cinci. După Bacalaureat merg să studiez în Anglia, specializarea Administrarea afacerilor şi Drept internaţional în limba chineză. Voi ţine legătura cu colegii, vom mai vorbi, vom mai ieşi în oraş”, a spus Mazăre junior. În cadrul ceremoniei, pe lângă premiile prezentate elevilor merituoşi, au avut loc şi momente artistice, elevii prezentând chiar şi două scenete de teatru în limba engleză.