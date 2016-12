A 18-a ediţie a Balului Vieţii, la Viena

Îmbrăcaţi în costume cu imprimeuri florale şi animale, mii de petrecăreţi angajaţi în lupta contra maladiei SIDA au participat, sâmbătă, la cea de-a 18-a ediţie anuală a spectaculosului Bal al Vieţii, alături de fostul preşedinte american Bill Clinton şi de actriţa Whoopi Goldberg. Acest spectacol anual, organizat în piaţa primăriei din Viena, a fost însă întrerupt de ploile care s-au abătut asupra capitalei austriece, la puţin timp după ce actriţa americană Whoopi Goldberg şi-a făcut apariţia dintr-o planisferă uriaşă, denumită Erda, ca un tribut adus Pământului, tema centrală a balului din acest an.

Cei mai norocoşi dintre participanţi, care au plătit între 75 şi 150 de euro pentru un bilet, au putut să se adăpostească în sala de dans a primăriei vieneze, unde şi-au prezentat cu mare pompă costumele, care mai de care mai extravagante. Zeci de fauni purtând ghirlande electrice au dansat cu tinerele deghizate în flori, iar câţiva travestiţi ce purtau tocuri ameţitoare îşi comparau costumele din imitaţie de blană de leopard cu picturile realizate direct pe piele ale unor tineri deghizaţi în copaci. Spectatorii, aproape toţi având câte un evantai, accesoriu indispensabil după o săptămână de caniculă în Viena, au uitat însă de rafalele ploii şi s-au dezlănţuit după încetarea acesteia, pe ritmurile muzicii tehno care a răsunat toată noaptea.

La distanţă de toată această agitaţie, VIP-urile, fostul preşedinte american Bill Clinton, creatoarea de modă Diane von Furstenberg şi fostul campion de tenis Boris Becker, au preferat ambianţa liniştită din Burgtheater, din faţa primăriei vieneze, unde a avut loc partea a doua a spectacolului prevăzut pentru această gală. Bill Clinton şi fundaţia sa au semnat un cec de 25.000 de euro în cadrul licitaţiei ce a fost organizată în beneficiul luptei contra maladiei SIDA. Totodată, fostul preşedinte american a scos la vânzare un saxofon, care a fost achiziţionat pentru 34.000 de euro.

Balul Vieţii din Viena atrage în fiecare an 40.000 de spectatori şi a reuşit să strângă anul trecut peste 1,46 milioane de euro. Banii au fost donaţi asociaţiilor contra maladiei SIDA din Austria şi din străinătate. Organizat de obicei în luna mai, ediţia din acest an a balului a fost amânată pentru a coincide cu deschiderea Conferinţei Mondiale despre maladia SIDA, ce are loc la Viena până pe 23 iulie şi la care participă 25.000 de oameni de ştiinţă.