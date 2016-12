A 71-a ediţie a Globurilor de Aur deschide un sezon hollywoodian ultracompetitiv

Gala celei de-a 71-a ediţii a decernării Globurilor de Aur lansează, duminică, sezonul anual al marilor premii hollywoodiene, marcat în acest an de o abundenţă neobişnuită de filme care au şanse reale de a se impune în această competiţie. Dintre numeroasele filme aflate în cursă, două par să beneficieze totuşi de un mic avantaj: drama „12 Years a Slave / 12 ani de sclavie” şi thrillerul cu accente comice „American Hustle / Ţeapă în stil american”, nominalizate fiecare la şapte categorii. În ciuda faptului că dispun de o bază de votanţi mult mai mică, Globurile de Aur, decernate de aproximativ 100 de membri ai Asociaţiei presei străine de la Hollywood (HFPA), s-au impus de-a lungul anilor ca o etapă obligatorie în cursa spre Oscaruri. Şi, chiar dacă laureaţii lor nu anunţă neapărat întotdeauna pe cei ai preţioaselor statuete decernate la finalul sezonului, aceste premii permit totuşi o măsurare a forţelor şi o evaluare a cotei de apreciere de care se bucură filmele şi artiştii susceptibili să îşi continue aventura hollywoodiană până la Oscaruri, ale căror nominalizări vor fi anunţate pe 16 ianuarie, înainte de ceremonia de pe 2 martie.

Globurile de Aur fac distincţia între dramă şi comedie, permiţând astfel unui număr mai mare de filme şi de artişti să fie nominalizaţi şi de a păşi astfel pe covorul roşu. Şi, spre deosebire de Oscaruri, aceste premii recompensează şi producţii de televiziune. În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, Globurile de Aur vor reproduce probabil, cel puţin parţial, palmaresul galei Primetime Emmy Awards din septembrie 2013. Pentru trofeul decernat la categoria cel mai bun serial-dramă sunt în cursă marele favorit, „Breaking Bad”, „Downton Abbey”, "The Good Wife / Soţia perfectă”, „House of Cards” şi „Masters of Sex”. Cel mai bun serial-comedie va fi ales dintre producţiile „The Big Bang Theory”, „Brooklyn Nine-Nine”, „Girls”, „Modern Family” şi „Parks and Recreation”.