A 75-a aniversare a lui Elvis Presley

Aniversarea celui care a fost supranumit regele rock\'n\'roll-ului va fi celebrată astăzi, în lumea întreagă. Elvis Presley s-a născut pe 8 ianuarie, în urmă cu 75 de ani şi a murit la vârsta de 42 de ani. ”Elvis continuă să fie popular în lumea întreagă, iar fanii lui vin să sărbătoarească aniversarea lui, la fiecare cinci ani”, a declarat purtătorul de cuvânt al organizaţiei care administrează celebra proprietate a artistului, Graceland, din statul american Tennessee, unde sunt organizate festivităţile. Fosta soţie, Priscilla şi unica lui fiică, Lisa Marie Presley, vor tăia împreună tortul aniversar, pe peluza acestei proprietăţi. Graceland a fost declarată monument istoric în 2006, primind anual 600.000 de vizitatori. În oraşul Memphis, ziua de 8 ianuarie 2010 a fost desemnată de oficialităţi drept Ziua Elvis Presley, în timpul căreia au loc o serie de concerte şi vor fi vernisate câteva expoziţii.

Manifestări similare sunt programate şi la Tokyo, Londra şi Paris, fiind organizate de fan-cluburile starului. ”Elvis este una dintre puţinele personalităţi care a ştiut să doboare frontierele culturale”, a declarat Howard Kramer, curatorul unei expoziţii organizate în onoarea lui Elvis Presley la Rock and Roll Hall of Fame din Cleveland, Ohio. La 32 de ani de la moartea sa, cauzată de un stop cardiac, Elvis, născut Aaron Elvis Presley, este încă o importantă figură culturală, a declarat Erika Doss, profesor de studii americane la Universitatea Notre-Dame din statul american Indiana. Chiar dacă nu a fost primul muzician care a combinat bluesul, muzica afroamericanilor inspirată din ritmurile foştilor sclavi, cu muzica country, apanajul albilor, Elvis Presley este considerat unul dintre pionierii muzicii rock, odată cu lansarea hitului său din 1956 – ”Heartbreak Hotel”. Cu un fizic seducător şi o carismă irezistibilă, devenit celebru pentru mişcarea lascivă a şoldurilor care i-a adus porecla de ”Elvis the pelvis”, cântăreţul a fost adulat de o întreagă generaţie postbelică, care dorea să spargă corsetul convenţiilor sociale.

Născut la Tupelo, în Mississippi, Elvis Presley a intrat în legendă drept cântăreţul sărac care a reuşit în industria muzicală, Albul care cânta ca un Negru, sex-simbolul anilor \'50 şi rebelul patriot. Elvis Presley este artistul care a vândut un număr impresionant de albume (aproape un miliard). De asemenea, el a jucat în aproximativ 30 de filme.