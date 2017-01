A accidentat grav două persoane şi a primit pedeapsă cu suspendare

Un tânăr de 23 de ani, din Constanța, acuzat că a provocat un accident rutier în urma căruia a rănit grav două femei, a fost condamnat, ieri, de Judecătoria Constanța. Cu toate că a fost la un pas să provoace o tragedie rutieră și a dat dovadă de o inconștiență greu de imaginat, Alexandru Florin Rizea a primit trei ani de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor. Totodată, el trebuie să-i plătească uneia dintre victime, Mihaela Surdu, daune materiale de 703,70 de lei și 10.000 de euro despăgubiri morale. Sentința nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, accidentul a avut loc pe 20 septembrie 2014, pe bulevardul 1 Mai Vechi, din Constanța. Oamenii legii spun că Rizea s-a urcat băut la volanul unui autoturism marca Ford și a plecat la plimbare. El se deplasa pe bulevardul 1 Mai Vechi, dinspre strada Caraiman către cartierul Poarta 6, și, când a ajuns la intersecția cu Aleea Timonei, a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și a spulberat două femei care se aflau pe trotuar, în stația de autobuz. Fără pic de remușcări, individul nu a oprit autoturismul și nici nu a coborât să le acorde primul ajutor victimelor, ci și-a văzut de drum... Un tânăr care se afla în zonă a sunat imediat la 112. Două femei, una de 29 de ani și o alta de 39 de ani, ambele din Constanța, au fost rănite grav. Polițiștii de la Rutieră, dar și două ambulanțe au ajuns, în scurt timp, la locul indicat. Victimele au fost transportate la spital, însă doar una dintre ele a rămas internată. Alexandru Florin Rizea a fost găsit la domiciliul său de polițiști. Oamenii legii au stabilit că tânărul avea o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. A doua zi, el a fost arestat preventiv, însă pe 16 octombrie 2014, judecătorii l-au pus în libertate.

DECLARAȚIE Mihaela Surdu, una dintre victime, le-a povestit anchetatorilor coșmarul prin care a trecut. „Mă aflam exact în stația de autobuz și stăteam de vorbă cu o altă femeie. La un moment dat, am observat niște faruri venind spre noi, însă am crezut că șoferul parchează autoturismul. În secundele următoare, a intrat în noi. Nici nu am avut timp să reacționez. Pe mine m-a lovit în plin și m-a aruncat în mijlocul străzii, iar pe cealaltă femeie a rănit-o mai ușor. Când mi-am ridicat capul, am văzut mașina oprită la aproximativ 200 de metri, după care a plecat. Femeia cealaltă a venit imediat la mine, m-a luat în brațe și m-a tras din stradă. Îmi curgea sânge de la cap, nu-mi simțeam piciorul... Am avut un înger păzitor! Norocul meu a fost că nu a trecut nicio altă mașină prin zonă... m-ar fi călcat. Am depus plângere împotriva șoferului! Nu-l pot ierta pentru ce mi-a făcut. M-a desfigurat și putea să-mi lase copilul pe drumuri...“, a declarat Mihaela Surdu.