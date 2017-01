A accidentat mortal un biciclist şi a fugit

Frica de a nu fi prins beat şi fără permis la volanul unei maşini cu care a „zburat” pe şosele l-a determinat pe un tînăr din Cobadin să fugă de la locul accidentului în care a fost implicat, fără să-l intereseze starea victimei. Agenţii Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa spun că accidentul s-a produs marţi, în jurul orei 21.00, într-o intersecţie din localitatea constănţeană Cobadin. Volkswagen-ul înmatriculat TX 0884 TX era condus de Florin Ionuţ Seciu, de 22 de ani, iar în maşină se aflau încă trei prieteni ai acestuia, unul dintre ei fiind Ionuţ Băiescu, de 18 ani, din Cobadin, proprietarul automobilului şi cel care a condus maşina pînă la un bar din comună unde cei patru s-au cinstit. La întoarcere, Băiescu i-a încredinţat lui Seciu volanul maşinii şi, la intersecţia străzilor Albinelor şi Zorelelor, din cauza lipsei de experienţă în condus, a vitezei şi a stării de ebrietate, Seciu a lovit un biciclist care circula în dreapta automobilului. În urma impactului puternic, Gener Abduraman, de 28 ani, din Cobadin, a fost aruncat de pe bicicleta marca First Bike şi a rămas fără suflare pe asfalt. Şoferul de ocazie a apăsat pedala de acceleraţie şi nu s-a oprit decît la locuinţa prietenului său Băiescu, proprietarul maşinii, unde au încercat să ascundă maşina, acoperind-o cu mai multe preşuri. Apoi s-au întors, pe jos, la locul accidentului, pentru a vedea ce s-a întîmplat cu victima. Cînd au văzut că biciclistul a murit, tinerii s-au întors acasă, hotărîţi ca, la primele ore ale zilei următoare, să dezmembreze autoturismul şi să-l facă dispărut. Între timp, poliţiştii au prelevat probe de la locul accidentului, au luat declaraţii şi, pe baza lor, au alcătuit un cerc de suspecţi. După mai bine de două ore şi jumătate, maşina implicată în accident a fost găsită de poliţişti în „ascunzătoarea” de pe strada Liliacului. Patru ore mai tîrziu, poliţiştii au reuşit să dea şi de urma şoferului fugar, care a fost supus testului Drager, iar acesta a indicat o alcoolemie de 0,40mg/l alcool pur în aerul expirat. Potrivit Şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul SPR Constanţa, cms. Tudorel Dogaru, bărbatul a declarat că ar fi consumat băuturi alcoolice şi după producerea accidentului rutier soldat cu moartea biciclistului, ceea ce se constituie într-o infracţiune conform legislaţiei actuale. Tînărul este cercetat pentru cinci capete de acuzare: conducere fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice, ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului şi consumarea băuturilor alcoolice după producerea accidentului. În timpul audierilor, tînărul le-a declarat poliţiştilor că a fugit de frică, pentru că a văzut că bărbatul nu mai mişcă şi că ştia că băuse şi nici nu are permis de conducere. Poliţiştii i-au întocmit dosar penal şi proprietarului autoturismului, pentru conducere fără permis, încredinţarea autoturismului unei persoane care nu deţine permis şi favorizarea infractorului. Ceilalţi doi amici aflati în maşină, dintre care unul minor, sînt martori în acest caz. Potrivit cms Tudorel Dogaru, protagonistul tragediei rutiere a mai avut un dosar penal pentru conducere fără permis, anul trecut, în aprilie, fiind depistat în trafic pe raza comunei constănţene Independenţa, la volanul unei maşini în care se aflau alţi cinci tineri.