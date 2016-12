A ajuns la spital cu infecție mare la genunchi, iar acum merge fără probleme!

Reușitele medicilor Clinicii de Ortopedie și Traumatologie Medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța sunt tot mai numeroase. Ei sunt mulțumiți că pot aplica, fără probleme, protocoalele internaționale. Ultimul succes a fost semnalat chiar zilele trecute. Un pacient de 63 de ani din Constanța, Vasile Ovezea, se poate considera norocos pentru că a dat peste o adevărată echipă de profesioniști, care l-a vindecat nesperat de repede. Deși a ajuns la spital pesimist, aproape că nici nu-i venea să creadă ce i se întâmplă: medicii i-au depistat o infecție extrem de periculoasă în zona genunchiului operat în București, iar durerile erau din ce în ce mai puternice. La doar trei zile după ce a fost supus unei intervenții, bărbatul pășește pe holurile spitalului fără probleme. În urmă cu un an, el a suferit o intervenție de protezare a genunchiului, într-un spital din București, pentru ca, nu după mult timp, zona să se infecteze și să-i pună sănătatea și chiar viața în pericol. ”Am fost operat inițial la Spitalul Colentina din București. Nu după mult timp, au apărut durerile în zona genunchiului, acolo unde mi s-a montat o proteză. I-am spus doctorului de acolo că cred că e ceva în neregulă, dar mi-a spus că durerile sunt firești. Din păcate, au (durerile - n.r.) tot persistat, așa că am revenit la spital. Din nou mi s-a spus să nu îmi fac probleme. Nu am putut să mai stau, așa că am apelat la medicii din Constanța. Primisem recomandări că la Constanța sunt medici foarte buni, iar clinica este foarte modernă”, a povestit bărbatul, de pe patul de spital. Decizia sa de a apela la doctorii constănțeni a fost cât se poate de bună. ”Mi-am revenit acum, nu după mult timp m-am ridicat singur în picioare. Medicii mi-au recomandat să fac cât mai mulți pași. Nu prea am avut încredere în mine, inițial, dar chiar am putut să merg. Și merg bine”, a adăugat bărbatul.

A AJUNS CU PUROI... Șeful Clinicii de Ortopedie, dr. Alexandru Șerban, a declarat că pacientul s-a prezentat la SCJU cu ”o infecție masivă a genunchiului, cu puroi, cu deteriorarea protezei puse în urmă cu un an, în București”. ”S-a intervenit chirurgical, s-a extras vechea proteză, s-a făcut o curățenie riguroasă locală și s-a montat un așa-zis spacer, o proteză provizorie din plastic, impregnată cu antibiotic. Pacientul a ținut-o și a funcționat cu ea aproximativ 2 luni. Când toate dovezile au fost că infecția s-a stins, s-a reintervenit chirurgical și s-a practicat o revizie de proteză, adică montarea în urma acestui spacer provizoriu, o proteză specială de revizie a genunchiului. Rezultatul este foarte bun, semne de infecție nu mai sunt deloc”, a declarat, mulțumit de rezultat, medicul-șef. Asemenea intervenții sunt extrem de dificile și doar o echipă foarte bine pregătită le poate face.

O PROTEZĂ INIȚIAL MONTATĂ POATE SĂ ȚINĂ ÎNTRE 10 ȘI 15 ANI.

Din echipa operatorie a făcut parte și medicul primar ortoped Bogdan Obadă. ”Ce este important de spus este că, la ora actuală, în clinică putem să abordăm orice tip de patologie de revizie protetică, adică proteze care s-au pus, dar care sunt cu dificultăți. Sunt tehnici moderne care trebuie aplicate, sunt protocoale stabilite la nivel european, pe care le putem aplica fără nicio problemă”, a precizat medicul. În cazul pacientului de 63 de ani, medicii au suspectat de la început că este posibil să fie ceva septic. ”Recuperarea pacientului este foarte bună, la trei zile după operație el face extensie completă, flexie la 90 de grade, se deplasează, nu are dureri”, a adăugat dr. Bogdan Obadă.