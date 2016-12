A amanetat aurul bunicii

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracţională a lui Silviu Claudiu M., de 53 de ani, din Constanţa, acuzat că, în cursul lunilor septembrie-octombrie 2010, a încheiat în fals două contracte de amanet. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că aceste contracte au fost întocmite în numele fratelui său şi al bunicii sale, fără încuviinţarea şi fără un mandat de reprezentare din partea acestora, profitând de neglijenţa angajaţilor unei firmei de amanet. Oamenii legii spun că în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată, poliţiştii fac cercetări şi sub aspectul comiterii faptei de neglijenţă în serviciu faţă de societatea comercială, prejudiciul cauzat fiind de 13.065,08 lei, reprezentând datoria conform somaţiilor de plată, reţinută fără drept în sarcina părţilor vătămate.