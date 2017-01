A ameninţat echipajul unui avion de pasageri cu ace infectate

Un contabil indian a pretins că este sabotor şi, aflat într-un avion de pasageri, în timpul zborului, s-a năpustit asupra unor membri ai echipajului susţinînd că are la el ace infectate cu care îi va seda. Jitendra Kumar Mohala, de 42 de ani, le-a spus membrilor echipajului de la bordul avionului că face parte din grupul terorist Maula şi că are la el mai multe ace infectate care pot seda persoanele pe care le înţeapă. A încercat să sară la gîtul unuia dintre membrii echipajului, arătînd că există un nerv care dacă este înţepat provoacă sîngerare pînă la moarte. Psihologii care l-au consultat ulterior au spus că bărbatul suferă de sindromul frustrării agresive, care se manifestă în bruşte ieşiri violente. Bărbatul a fost arestat preventiv timp de 14 zile. Alături de el au fost reţinute alte două persoane, însă au fost eliberate, pentru că nu există dovezi conform cărora acestea ar fi participat activ la incident. “Membrii echipajului au fost foarte speriaţi, dar în ultimul moment Mohala s-a închis în baie şi a rămas acolo ceva timp. S-a dus la baie de multe ori în timpul călătoriei. Totodată, îşi schimba locul foarte des în timpul zborului”, au declarat surse din avion pentru cotidianul “Times of India”. Pasagerii nu au ştiut nicio clipă de existenţa unui incident, piloţii şi stewardesele cerînd turnului de control discreţie în soluţionarea situaţiei.