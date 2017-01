A apărut o nouă metodă de escrocare a bătrânilor

După ce metoda „Accidentul”, prin care zeci de bătrâni constănţeni au fost înşelaţi, a devenit cunoscută, escrocii au găsit un nou mod de operare prin care reuşesc să-i convingă pe oameni să le dea sume mari de bani. Ei îi păcălesc pe vârstnici spunându-le că pot obţine o dobândă mai mare la economiile pe care le ţin în casă sau în bancă. Una dintre victime este o pensionară de 84 de ani, din Constanţa, care a fost abordată săptămâna trecută, de o tânără, în faţa supermarketului Kaufland, din municipiu. Bătrâna le-a spus poliţiştilor că necunoscuta i-a zis că o cunoaşte de la policlinică şi s-a oferit să o ajute să-şi înmulţească economiile. „Femeia a pretins că lucrează la o bancă şi i-a spus că-i deschide un cont în care să-şi depună banii pentru a câştiga o dobândă cu 2% mai mare decât cea existentă pe piaţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, insp. pp. Carmen Şerbănescu.

CĂUTATĂ Convinsă de escroacă, pensionara a mers acasă, unde i-a dat tinerei 2.800 de lei şi cartea de identitate. După ce a pus mâna pe bani, femeia a dispărut. „Noaptea târziu, când m-am gândit la ceea ce am făcut, mi-am dat seama că ceva este în neregulă. Nu ştiu ce am avut de am ascultat-o orbeşte! Parcă m-a drogat!”, a afirmat păgubita în faţa anchetatorilor. Bătrâna l-a sunat pe finul ei, care a sfătuit-o să meargă la Poliţie şi să depună plângere. Pensionara le-a spus oamenilor legii că tânăra care a înşelat-o este blondă şi are 1,55 metri înălţime. „Suspecta este căutată şi, după ce va fi găsită, i se va întocmi dosar penal pentru înşelăciune. Le recomandăm constănţenilor să nu dea curs unor astfel de cereri, întrucât sunt un nou mod de escrocare”, a adăugat Carmen Şerbănescu. Pe baza semnalmentelor oferite de pensionara păcălită, poliţiştii vor face portretul robot al suspectei.