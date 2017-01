A apus o stea a cîntecului popular românesc, Ion Dolănescu

Lumea muzicii populare româneşti este îndoliată, după ce, ieri, a încetat din viaţă binecunoscutul şi mult îndrăgitul cîntăreţ de muzică populară Ion Dolănescu. Artistul, care avea 65 de ani, a murit în locuinţa sa, ca urmare a unui stop cardio-respirator. Irina Loghin, prietenă şi colegă de breaslă a cîntăreţului, a povestit că Dolănescu se afla la masă, în locuinţa sa, alături de un preot, i s-a făcut rău şi s-a retras în dormitor. „Sînt înmărmurită şi nu-mi vine să cred că s-a dus. Mă doare sufletul. Nu-mi revin. S-a dus un nume mare, un talent unic”, a spus Loghin.

Personalitatea îndrăgitului interpret de muzică populară, reprezentant al Olteniei, este evocată, pentru cotidianul „Telegraf“, de către colega sa din zona Dobrogea, Aneta Stan. Cei doi au împărţit de multe ori aceeaşi scenă la „Rapsodia Română“. „Eu am numai cuvinte frumoase la adresa lui Ion Dolănescu, cu care am fost colegă la Rapsodia Română şi cu care am făcut, o viaţă, turnee şi deplasări“, a mărturisit Aneta Stan. „Ion Dolănescu a fost o mare personalitate artistică şi un mare deschizător de drum în folclorul românesc, deoarece foarte mulţi dintre tinerii interepreţi i-au preluat repertoriul. Aşa cum se spune la noi, el a dat multora pîine, datorită repertoriului său“, a adăugat Aneta Stan. Referitor la latura umană a lui Ion Dolănescu, interpreta de muzică populară a spus: „Era un coleg extrem de bun. Nu l-am auzit niciodată certîndu-se cu cineva. Era o fire împăciuitoare. Nu era un tip bătăios, cu toate că era în zodia Vărsătărului, ca şi mine. Era un iubitor de copii şi un om cald. Îi plăcea să se afle prntre oameni. Îmi amintesc că de ziua lui făcea petreceri mari“. Amintîndu-şi de Ion Dolănescu în anii tinereţii, artista a mai spus: „În tinereţea lui a fost un bărbat foarte frumos. Îmi amintesc că era curtat de foarte multe fete, dar a făcut o pasiune pentru Maria Ciobanu, al cărei rod este acest suflet frumos care se numeşte Ionuţ Dolănescu. El a luat tot ce era mai frumos de la Maria şi de la Ion“. Aneta Stan a mai spus despre acest inegalabil artist al Olteniei că era un om extraordinar de sensibil, a cărui sensiblitate se reflecta atît în timbrul glasului, cît şi în textele pe care le folosea şi pe care le prezenta zi de zi, fie pe scenă, fie la televiziuni sau la radio. „Un lucru este sigur. Ion Dolănescu va rămîne o stea extraordinar de strălucitoare a Olteniei“, a încheiat Aneta

Colegii marelui artist regretă dispariţia lui Ion Dolănescu

Dispariţia neaşteptată a îndrăgitului interpret este deplînsă de către colegii săi. „Îmi pare foarte rău, pierderea este foarte mare pentru muzica populară românească, a fost o personalitate în domeniul muzicii. Este o pierdere pentru noi“, a declarat Nicolae Furdui Iancu. La rîndul său, profund îndurerat, Gheorghe Turda a spus: „A fost un om deosebit, cu o bunătate ieşită din comun şi un bun coleg de turneu, mai ales că noi am realizat numeroase turnee împreună“. Benone Sinulescu, un alt coleg de breaslă al lui Ion Dolănescu, a primit vestea dispariţiei artistului, cu lacrimi în ochi. „Sînt consternat, nu-mi vine să cred! S-a mai stins o stea a muzicii populare! Am amuţit la aflarea acestei veşti extrem de neplăcute... Eram atît de puţini aleşi ai lui Dumnezeu să slujim cîntecul popular, iar acum…“.

Ion Dolănescu, născut la 25 ianuarie 1944, în Peşinari, judeţul Dîmboviţa, este considerat unul dintre cei mai valoroşi cîntăreţi români de muzică populară. A cîntat, de-a lungul timpului, alături de Maria Ciobanu, Irina Loghin, Maria Tănase şi alţi numeroşi artişti de valoare, dar şi de ansambluri folclorice renumite. În cariera sa, Dolănescu înregistrat 50 de albume de succes. Potrivit realizatoarei de televiziune Marioara Murărescu, Ion Dolănescu a fost artistul popular care a înregistrat unele dintre cele mai valoroase piese din folclorul românesc. Artistul a fost deputat în legislatura 2000-2004, ales în judeţul Ilfov, pe listele partidului PRM.