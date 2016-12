A asistat la procesul soţilor Ceauşescu, iar acum este suspect în Dosarul Mineriadei

09:42:24 / 24 Octombrie 2015

mineri

Oare cei ce au dat propriu-zis cu bata, acei mineri barbari ce au facut la propriu faptele huliganice ce au dus la deces, nu vor fi trasi la raspundere? Vor fi lasati sa isi doarma capul linistiti pe perna? Nu i-a chemat nimeni sa omoare oameni, sa se comporte ca ultimii criminali ai lumii si acum sa se bucure de soarele tarii. Ar fi cazul ca dupa aducerea capetelor de acuzare a celor din aparatul de stat, procurorii sa isi coboare privirea si in Valea Jiului, caci o lunga perioada de timp dupa evenimentele mineriadei multi se mandreau cu fala despre cum au facut si au dres ei in capitala cu bata, cat de voinici loveau in stanga si in dreapta si cat de slaba si fricoasa era populatia bucuresteana in fata puterii lor barbare. Ar trebui luati la intrebari.