A avut ceva ministrul Agriculturii cu firma Brădet?

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat, joi, că a făcut public numele producătorului de lactate Brădet pentru a evita moartea altor copii cu sindrom hemolitic-uremic (SHU), în condițiile în care respectiva firmă nu retrăsese de pe piață cantitatea de brânză infestată cu bacteria E-coli, așa cum cere legislația europeană. ”Există o legislație europeană foarte clară care spune că, în momentul în care s-a depistat un lot cu probleme pentru sănătate și au fost copii morți din cauza Escherichia-coli, ai obligația tu, ca firmă, să retragi de pe piață acest produs. Eu n-am nimic cu firma Brădet, Doamne ferește! Dar, dacă ai găsit un lot de brânză cu 20 de kilograme contaminat, era obligația lui să și-o retragă de pe piață. N-a făcut-o. Atunci eu, ca să evit să mai moară niște copii, am ieșit și am spus numele firmei. Numele firmei nu se spune decât în asemenea cazuri. Deci el era obligat, nu eu. Eu niciodată nu am afirmat că el a omorât lumea, Doamne ferește!, dar asta este legislația UE”, a spus Irimescu, prezent la conferința ”Absorbția finanțărilor europene - șansă de modernizare pentru România”, organizată de ziarul „Bursa“, citat de Agerpres. Pe 29 februarie, într-o cantitate de brânză proaspătă de vacă produsă de societatea Lactate Brădet a fost depistată bacteria E-coli. În urma analizelor de laborator, inspectorii veterinari au găsit E-coli în probele de brânză de la Lactate Brădet din Curtea de Argeș, care comercializează și produse tradiționale. „Este vorba despre o cantitate de 20 de kilograme de brânză proaspătă de vaci", declara atunci ministrul Agriculturii, Achim Irimescu. Totodată, bacteria E-coli a fost depistată ulterior la 7 angajați ai societății Lactate Brădet, conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Argeș către Ministerul Sănătății și Instituția Prefectului Argeș. Șapte dintre cele 19 probe de coproculturi recoltate de la angajații Lactate Brădet au fost pozitive pentru cel puțin unul dintre tipurile de E-coli patogen, iar în 3 dintre cazuri au fost identificate genele care provoacă SHU, sindrom care a omorât 3 copii, dar a și spitalizat în stare gravă alte câteva zeci.