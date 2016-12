American Corner, organism ce funcţionează sub egida Universităţii „Ovidius” va organiza, pe 25 ianuarie, începând cu ora 10.30, activitatea cu tema „A Better World To Live In”. Această activitate se concentrează pe o temă ecologică, coordonată de Adelina Vartolomei, absolvent al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius”, participanţi fiind elevi ai Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân”, însoţiţi de profesorul de limba engleză, Florina Jasmine Niculescu. „Profesorul va deschide activitatea cu discuţii despre salvarea Planetei, despre problemele cu care se confruntă mediul, despre protecţia apelor, atmosferei şi mediului, incitând în acelaşi timp elevii să se gândească la soluţii pentru ameliorarea mediului în care trăim. Filmul documentar care va fi difuzat, „The 11th Hour”, îl va avea ca narator pe actorul Leonardo di Caprio care i-a convocat pentru acest proiect pe fizicianul Stephen Hawking şi pe fostul preşedinte al URSS, Mihail Gorbaciov, cu scopul de a arăta cauzele dezastrelor, dar şi pentru a menţiona gesturile simple care pot salva Terra”, a declarat coordonatorul American Corner, Rodica Toma.