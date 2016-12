A câștigat la Loteria Bonurilor cu 23 de bonuri adunate de la gunoi

Un arădean de 43 de ani, care are şase copii şi lucrează doar două luni pe an, când construieşte sobe de teracotă, a adunat din coşurile de gunoi ale unor magazine peste 1.500 de bonuri fiscale, 23 dintre acestea fiind câştigătoare la Loteria bonurilor fiscale. Constantin Lungu, de 43 de ani, este din satul arădean Firiteaz și s-a prezentat, astăzi, la Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) pentru a revendica anumite câștiguri la Loteria bonurilor fiscale. Șeful AJFP Arad, Marius Drăgănescu, a declarat că bărbatul a prezentat, în original, nu mai puțin de 23 de bonuri fiscale de câte 6 lei, emise în 7 februarie, câștigătoare la Loteria bonurilor fiscale. "Bărbatul a depus 23 de bonuri fiscale valabile, în original, care au fost emise în 7 februarie de mai multe magazine din Arad. Este un caz special și așteptăm instrucțiuni pentru a afla cum vom proceda pentru acordarea premiului", a declarat Drăgănescu. Șeful AJFP Arad a spus că, în județ, până în această după-amiază, au fost înregistrate 71 de bonuri fiscale câștigătoare, dar numai Constantin Lungu a depus mai multe, restul persoanelor care s-au prezentat pentru a revendica premii având câte un bon. Contactat de Mediafax, deținătorul celor 23 de bonuri a spus că a început să le adune încă din momentul în care a intrat în dezbatere publică posibilitatea organizării acestei loterii. "De când a fost doar în discuții loteria, eu am început să adun bonuri. Am strâns peste 1.500, majoritatea aruncate la ieșirea din magazine de către alți cumpărători. Le-am adunat din coșurile speciale unde se aruncau, chiar dacă alții se uitau cu mirare", povestește arădeanul. Bărbatul spune că în momentul în care a fost decisă organizarea loteriei a mers la magazine și a cerut la casă bonurile lăsate de către cumpărători.