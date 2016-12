A câştigat un miliard de lei vechi, dar e egal cu zero!

Au câştigat 100.000 de lei, însă nu se pot bucura de ei. Este povestea unei familii din Constanţa, care încearcă de trei luni să îşi facă dreptate, însă se pare că nu au nicio şansă. Constănţenii au cumpărat patru bilete şi au pariat la loto Franţa Keno. Şansa a făcut ca aceştia să câştige suma de 100.000 de lei, însă casa de pariuri refuză să le dea premiul. Constănţeanca A.L., care pune bilete la loto foarte des, îi acuză pe cei de la casa de pariuri Super Bet (de pe b-dul Tomis, din Constanţa – n.r.), că ar fi făcut modificări în calculator, pentru ca biletele să nu iasă câştigătoare. „În 23 iunie am jucat nişte bilete la agenţia Super Bet şi am câştigat. Am venit a doua zi pentru a-mi revendica câştigul, însă mi s-a spus că biletele sunt necâştigătoare. Am verificat din nou biletele şi am observat că sunt câştigătoare. Ceea ce nu înţeleg este de ce nu mi se dă premiul. Mi s-a spus că este un decalaj al fusului orar din Franţa, că am fi depus biletele prea târziu şi că este o greşeală de calculator. La alte agenţii însă, acest decalaj nu există. De la Super Bet, nu a vrut nimeni să stea de vorbă cu mine şi să îmi explice ce s-a întâmplat. Au scanat biletele, care au apărut ca fiind necâştigătoare, ceea ce nu se poate. Mai mult, am fost şi la o altă agenţie, a aceleiaşi firme, unde le-am rugat pe fetele de acolo să verifice biletul şi mi-au spus şi ele acelaşi lucru: este necâştigător! Când le-am rugat însă să verifice numerele extrase, mi-au spus că de fapt biletul este câştigător şi că nu înţeleg de ce în calculator biletul apare ca fiind necâştigător. Cel mai sigur, când au văzut suma pe care am câştigat-o, au modificat ceva în calculator şi aşa biletele mele au apărut necâştigătoare”, a declarat constănţeanca. A.L. a mai povestit că în momentul în care a cerut explicaţii, i s-a spus că biletele ar fi fost puse fără acordul operatoarei, însă aceasta susţine că ar fi întrebat-o pe operatoare dacă se mai pot pune bilete şi... în niciun caz nu i-a pus pistolul la tâmplă.

„DIN CAUZA SUMEI NU ÎI DAU BANII” Oamenii care cunosc cazul şi care sunt şi ei la rândul lor pariori înfocaţi spun că femeia are dreptate şi că ar trebui să intre în posesia premiului, însă din cauza sumei câştigate, sunt probleme. „În cazul în care are loc un decalaj de fus orar, nu te anunţă nimeni, însă calculatorul nu îţi acceptă biletul şi se blochează automat. În acest caz, femeia nu are nicio vină că biletele au fost acceptate. Ei trebuie să îi returneze banii, pentru că este dreptul ei. Nu vor să îi dea banii deoarece este vorba de o sumă foarte mare, acesta este singurul motiv. Chiar dacă este o greşeală a lor din sistem, pe ea nu trebuie să o intereseze. Să meargă mai departe pentru că este dreptul ei”, a declarat o operatoare a unei alte case de pariuri. Totodată, femeia a făcut plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, dar şi la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului. „Mi-a venit un răspuns de la Protecţia Consumatorului, în care îmi scrie că cei de la casa de pariuri au dreptate, iar eu nu înţeleg de ce. Eu nu vreau decât să îmi primesc banii, pentru că nu mi se pare normală această situaţie. Dacă era o sumă mult mai mică, probabil că nu erau probleme, dar în cazul sumei de 100.000 de lei... cred şi eu că nu vor să îmi dea banii, însă nu am să mă las. Voi merge până în pânzele albe”, afirmă femeia. Chiar dacă biletele au expirat deoarece nu au decât o lună valabilitate, femeia susţine că va face tot posibilul să intre în posesia premiului, pentru că îi aparţine.

„A PARIAT DUPĂ EXTRAGERI” Contrar acestor declaraţii, casa de pariuri Super Bet susţine că femeia a pus biletele după ce extragerea a avut loc şi după ce a văzut numerele care au ieşit. „Domnii au pariat după momentul extragerii, iar mai mult decât atât, inspectorii OPC ne-au dat câştig de cauză. În regulamentul oricărei case de pariuri se specifică faptul că dacă pariază după începerea evenimentului, se va acorda cotă 1, ceea ce înseamnă banii pe biletele puse, însă domnii nu acceptă acest lucru şi doresc toată suma”, a declarat Alina Pupăză, reprezentant Marketing Super Bet.