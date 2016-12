A căzut cortina peste Festivalul Internaţional de Scurtmetraje de la Berlin

Pornit ca o iniţiativă a Berlinului de Vest, o insulă de libertate, înconjurată de o dictatură ce interzicea producerea sau popularizarea scurtmetrajului fără scop propagandistic, Festivalul Internaţional de Scurtmetraj de la Berlin, Interfilm, şi-a trecut în palmares şi cea de-a 26-a ediţie. Premii cu valoarea totală de 41.000 de euro au fost atribuite, în primul rând, de juriul format din Yann Jouette, regizor şi designer, Mick Hannigan, directorul F estivalului Internaţional de Film din Cork, Irlanda, actriţa Julia Bendler şi Lei Ying, directoare a postului de televiziune de animaţie Golden Eagle din China şi vice-preşedinte al Asociaţiei de Animaţie din China.

Premiul în valoare de 6.000 de euro pentru Cel mai bun film din competiţia internaţională a fost ales scurtmetrajul \"A Lost and Found Box of Human Sensation\" de Martin Wallner şi Stefan Leuchtenber, Premiul pentru Cea mai bună animaţie în valoare de 2.000 de euro a fost atribuit producţiei \"Viliam\" de Veronika Overtova, în timp ce Menţiuni Speciale au revenit regizorilor Sare Safipour şi Yu Yang pentru \"Balatar Az Abrahaye Khakestary\", respectiv \"See Through\". Cecul în valoare de 12.000 de euro pentru Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune i-a revenit lui Colin Kennedy pentru \"I Love Luci\", iar o menţiune specială i-a fost acordată lui Tal Granit şi Sharon Maymon pentru \"To Kill a Bumblebee\".

Juriul programului competiţional Confruntare - împotriva Violenţei şi Intoleranţei, format din producătorul Dany Levy, managerul de proiecte Sonja Heinen, actriţa Pegah Ferydoni şi Kiril Konin, fondatorul Festivalului de Film Refugees de la Tokyo au acordat Premiul I, în valoare de 2000 de euro, pentru Cel mai bun film, producţiei \"Between Heaven and Earth\" de Fabian Raabe, iar Premiul al II-lea a revenit regizorului belgian Ivan Goldschmidt pentru \"Na Wewe\". Menţiuni speciale au primit cineaştii Amir Mehran, Dominic Goyer şi Iram Haq pentru \"Silent City\", \"La monstre\" şi \"Little Miss Eye\". Competiţia documentarelor a fost câştigată de producţia \"Teheran Kitchen\" de Pola Schrin Beck, căreia i-a revenit un cec de 1000 de euro.

Juriul competiţiei dedicate filmelor germane, format din actriţa Alice Dwyer, regizorul Sven Taddicken, producătorul Claudia Loewe şi regizorul şi actorul Zsolt Bacs, a decernat premiul de 1500 de euro pentru Cel mai bun film pentru Gibertar de Lisa Violetta Gab. Cel mai bun film sub 15 minute şi un cec de 2000 de euro a fost decernat producţiei \"Kleine Nazi\" de Petra Luschow. Premiul Institutului SAE în valoare de 2000 de euro a fost decernat lui Felix Gonnert pentru \"Appollo\". Premiul pentru Cel mai bun film din orice categorie de 2000 de euro a fost decernat producţiei ”The External World” în regia lui David Oreilly. Din palmares nu lipsesc nici premiile din categoria Viral Video. Premiul Publicului de 1000 de euro i-a revenit lui Tilman Egel pentru \"Nice Game\".

Juriul format din jurnaliştii Mario Sixtus şi Petra Gute şi actorul David Zilmann au acordat premiul lui David McNultzand şi Michael Watts, care au regizat un spot publicitar pentru Greenpeace intitulat \"Nestle Palmol\". Premiul pentru filmul cu cel mai bun mesaj a revenit producţiei \"Polar Bear\" de Daniel Kleinman, în timp ce o menţiune specială a fost atribuită scurtmetrajului \"Ode to a Post-It Note\" de Jeff Chiba Sterns.

Premiile celei de-a treia ediţii a Festivalului Internaţional de Scurtmetraje pentru Copii (KUKI) au revenit producţiei Mobile de Verena Fels pentru Cel mai bun Film şi \"L`Incroyable voyage de Margaux\" de Marc-Etienne Schwartz.

O nouă întâlnire a cineştilor cu cea de-a şaptea artă în capitala germană va avea loc în februarie, cu ocazia Berlinalei, când însă locul privilegiat îl vor deţine lungmetrajele de ficţiune. Luminile se sting pentru Interfilm, care însă va continua să îşi prezinte filmele în diverse programe pentru televiziuni, săli de cinema sau în reţelele de informare din spaţiile publice.