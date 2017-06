A căzut de la etajul 5 şi a murit! Cine este de vină? Ce zice Parchetul

La finalul anului trecut, pe 30 noiembrie, o tragedie avea loc pe strada Steagului nr. 49, din Constanţa. În jurul orei 16.30, minora TRM, în vârstă de 12 ani, a căzut de la etajul 5 al blocului (în construcţie) situat la acea adresă şi a murit. Potrivit Compartimentului de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, de vină ar nerespectarea de către inculpata SC Eucass SRL, reprezentată legal de către inculpatul Iusuf Mahir, în calitate de administrator, a dispoziţiilor legale stabilite de Primăria Constanţa prin HCLM 184/2013, referitoare la modul de împrejmuire cu panouri aliniate şi acoperire cu plasă a construcţiei existente. Mai mult, potrivit aceleiaşi surse, deşi angajaţii Primăriei au dispus oprirea lucrărilor şi au sancţionat societatea (proces verbal de constatare a contravenţiei nr. 71585/19.05.2014 - n.r.), nu au fost luaţi în seamă. Lucrările au fost continuate, acum blocul fiind finalizat. Drept urmare a acestor elemente, Iusuf Mahir este cercetat în stare de control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 C. pen., și continuare a lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente potrivit legii, prev. de art. 24 lit. b din legea 50/1991 cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. Societatea Eucass SRL este, potrivit sursei citate, cercetată şi ea, dar în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 C. pen., și continuare a lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente potrivit legii, prev. de art. 24 lit. b din legea 50/1991 cu aplic. art. 38 alin. 1 C. Pen.